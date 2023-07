Fiom-Cgil e Ig Metal uniscono le forze in memoria di Bruno Papignani La Fiom-Cgil rinnova la partnership con il sindacato tedesco Ig Metal in memoria di Bruno Papignani. Nel 2023, sarà allargata a livello regionale e metropolitano. Visite reciproche in Italia e Germania per discutere temi come catene di fornitura, transizione ecologica, digitalizzazione e legge tedesca sullo squilibrio di potere.