Fiom: "Chiesta cig, azienda chiarisca"

La Maserati è invitata a chiarire come mai "in pochi giorni, dal bisogno di produrre di più si è passati alla richiesta di cassa integrazione motivata dal calo di ordini". A chiamare l’azienda a spiegare la decisione di ricorrere all’ammortizzatore sociale per i circa 220 dipendenti dello stabilimento di Modena è la Fiom-Cgil della città emiliana. "In pochi giorni, dal bisogno di produrre di più si è passati alla richiesta di cassa integrazione, motivata dal calo di ordini - osserva l’organizzazione sindacale –. Dapprima alcune giornate a fine dicembre e a inizio gennaio, poi una settimana. I lavoratori sono rientrati dalla cassa integrazione lunedì 15 gennaio ed è subito pervenuta l’ulteriore richiesta di altre due settimane".