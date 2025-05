Fiorella Mannoia diventa ’Sinfonica’

Aveva sedotto il pubblico, nel suo ultimo concerto in città, accompagnata solo dal pianista Danilo Rea e circondata da una semplice e suggestiva scenografia, fatta di candele. Questa sera alle 21 Fiorella Mannoia ritorna all’EuropAuditorium con una sontuosa orchestra sinfonica. In programma tutti i classici di una lunga carriera, molti scritti dai grandi nomi della canzone d’autore italiana, altri, come il recente ‘Disobbedire’, scritti da lei.

Signora Mannoia, l’abbiamo lasciata con la sua voce scandita dal piano di Danilo Rea, la ritroviamo con la grande orchestra di ‘Fiorella Sinfonica’.

"Era un sogno, un desiderio che coltivavo da molto tempo, da quando ho realizzato ‘A te’, il disco con orchestra dedicato a quel musicista straordinario che è stato Lucio Dalla, per me un riferimento umano e artistico irripetibile. Quel lavoro ha lasciato il segno e oggi, finalmente, sono riuscita a ripetere l’eperienza con i virtuosi dell’Orchestra Sinfonica Saverio Mercadante".

Come sono cambiati i brani del suo repertorio in questa versione con orchestra?

"Sono diventati altro, in alcuni casi queste nuove vesti sonore hanno spiazzato anche me, e così succede, ogni sera, con il pubblico. Inizialmente sembrano irriconoscibili, ma poi finiscono per farsi amare, e arrivano al cuore in maniera ancora più forte e profonda".

A lei piace cambiare sempre.

"Non saprei fare altrimenti. Se non mi addosso un rischio, ho paura di cadere nella banalità che la ripetizione inevitabilmente porta con sé. Nel corso del tempo ho sperimentato, trasformato, mi sono accostata a linguaggi diversi, a maniere differenti di comunicare la mia musica. Forse, se dovessi trovare un elemento comune tra i tantissimi momenti che hanno caratterizzato il mio lavoro, direi che è ‘disobbedienza’ il termine che più mi si addice".

Termine che richiama il titolo di una delle sue ultima canzoni, ‘Disobbedire’.

"Questo brano, al quale tengo particolarmente, è un omaggio a tutte le persone che, nel corso dei secoli, hanno scelto di disobbedire. E hanno fatto la storia. Disobbedienza come risposta alla certezza, alle verità mai messe in dubbio. In ogni settore della vita. Dalla scienza, penso a Galileo Galilei e alle sue scoperte che lo portarono a scontrarsi con la Chiesa, penso a tutte le persone note e a quelle sconosciute, che, silenziosamente, decidono di non guardare dall’altra parte".

Lei è un artista che lo fa di certo non silenziosamente.

"Lo vivo come un obbligo, per me il palco è la vita, non potrei immaginare una esistenza senza. Mi dico spesso che ho passato, in questi decenni di carriera, sicuramente più tempo proprio su un palco che sotto. E allora è anche da lì che le parole devono alzarsi, perché sono certa che le canzoni siano piacere dell’ascolto, ma non solo puro intrattenimento. Per questo ho ricordato nei miei concerti Papa Francesco, che io, da laica, ho fortemente amato perché ha riportato la Chiesa al suo ruolo originale di comunità che si adopera per la pace, per questo ho chiesto, durante gli spettacoli, che l’attenzione per quello che succede a Gaza non si spenga"

Pierfrancesco Pacoda