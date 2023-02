Fiori d’arancio per lo storico Pier Luigi Chierici

Fiori d’arancio per Pier Luigi Chierici, l’83enne storico casalecchiese ed ex direttore del liceo Righi di Bologna, che ieri mattina ha portato all’altare Teresa Irena Bednarz nella chiesa di San Giovanni Battista a Casalecchio.

Ad officiare il matrimonio c’era il parroco monsignor Roberto Macciantelli. Testimoni: i coniugi Nicole e Pierluigi Ferioli, Stefano Spinelli e Paola Mattioli.

Vestito bianco per la sposa Teresa, tight e bombetta neri per lo sposo Pier Luigi che è arrivato in carrozzina a causa degli annosi acciacchi che però non riescono a piegare la sua instancabile operosità. "Dalla scomparsa otto anni fa di mia moglie Luisa Amadori, professoressa di latino e greco – ha rivelato Chierici – Teresa Irena è stata sempre al mio fianco". Tanti i parenti e gli amici che, con menù tradizionale bolognese, hanno festeggiato al Calzavecchio le nozze del professor Chierici con Teresa Irena.

Nicodemo Mele