Fiori e piante si intrecciano ai paesaggi urbani di Jonas Mekas

Come per incanto, dopo i rigidi giorni della ‘Merla’, così chiamati nella tradizioni quelli che chiudono gennaio, ieri è arrivata una sorta di Primavera che si è fusa magicamente con una delle frasi riportate, in inglese, su una finestra leggermente aperta dell’Esprit Nouveau: "Camminavo attraverso il parco. C’era un senso fantastico di Primavera nell’aria". Forse è stato un ‘benvenuto’ speciale della nostra città alla mostra di Jonas Mekas, regista e poeta lituano naturalizzato statunitense, padre del New American Cinema e teorico dell’home movie come forma d’arte, che con la natura ha sempre avuto un rapporto d’amore e ispirazione.

L’esposizione ’Under the Shadow of the Tree’, allestita presso il Padiglione de l’Esprit Nouveau di Bologna fino al 26 marzo e inserita nel programma ‘main’ di Art City, fa parte di ’Jonas Mekas 100!’, il programma internazionale di iniziative celebrative per il centenario dalla nascita di Jonas Mekas (mancato nel 2019), che il 24 dicembre dello scorso anno avrebbe compiuto un secolo.

Il rapporto che Mekas ha avuto con Bologna è stato privilegiato, grazie alla presenza di Home Movies, l’associazione che si prende cura dei filmati di famiglia e che spesso l’ha invitato in città. E anche in questa mostra l’incontro del visitatore-spettatore con il mondo di Mekas può considerarsi prezioso, perché tra lo spazio e l’artista si crea subito un’intesa felice. "È stato molto stimolante lavorare in questo spazio – racconta Francesco Urbano Ragazzi, curatore dell’allestimento – perché in qualche maniera ci ha sfidati e illuminati e ci ha permesso di mostrare l’opera di Mekas in maniera più ampia e ’ramificata’, definizione che è anche la parola chiave del progetto". E prosegue: "E’ stato interessante ragionare sull’architettura modernista pensata da Le Corbusier attorno a un elemento vegetale, ovvero un albero e proprio per questo abbiamo guardato al tema arboreo all’interno della produzione di Mekas".

In passato i curatori avevano lavorato sulla produzione floreale e su come, nel lavoro dell’artista, viene raccontato il ritorno della natura nel contesto urbano, punto chiave della sua produzione. Perché, come esule lituano, Mekas si trova nella tensione tra un origine rurale e un presente metropolitano. Con la sua Bolex molto leggera Mekas ricercherà sempre questo racconto. Nella mostra, affascinano le ampie finestre che danno luce all’edificio con stampate scansioni da pellicola che producono l’effetto di una vetrata policroma, diventando superfici di proiezione. Fiori, piante e paesaggi immortalati nella serie fotografica si animano, accompagnate dai suoni degli audio-diari con cui l’artista ha registrato lo scorrere della vita a New York.

