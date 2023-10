Fiori, la bellezza aiuta i ricoverati

Una mostra di fiori per alleviare almeno un pochino il ricovero ospedaliero. Nell’atrio di Villa Bellombra, dopo la mostra fiabesca di Angelo Maisto, è stata inaugurata l’esposizione ’Fioritura in corso’: una raccolta di installazioni di fiori e piante costruite dall’artista iraniana Elham M. Aghili con una tecnica che utilizza i filati di scarto, sostenuti da un ’anima’ di capsule di medicinali in plastica, anch’essi scarti, in un’ottica di riciclo e sostenibilità dei materiali.