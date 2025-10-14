Fiori sulle tombe dei soldati caduti per liberare l’Appennino

Si è svolta lo scorso 26 settembre ‘Porta un fiore per la pace’, la coinvolgente iniziativa di commemorazione nell’81° anniversario della liberazione di Castiglione dei Pepoli. Il 27 settembre 1944 il paese montano fu infatti liberato dall’occupazione delle truppe naziste, grazie al determinante intervento dei soldati della sesta divisione sudafricana e della resistenza partigiana.

L’iniziativa si è svolta a partire dalle 10 del mattino al cimitero dei soldati sudafricani alle porte del paese: dopo i saluti del sindaco Tommaso Tarabusi, oltre duecento alunni dell’istituto superiore ‘Caduti della Direttissima’, accompagnati dai nonni e dagli insegnanti, hanno deposto 600 fiori sulle tombe dei militari caduti per la libertà dell’Appennino (nella foto) e sepolti nel cimitero castiglionese.

Molti dei ragazzi, per l’occasione, hanno scritto un pensiero a ricordo dei tanti giovani venuti da lontano, per restituire la libertà agli italiani oppressi dalla guerra e dal regime fascista. Numerose le realtà locali che hanno aderito all’iniziativa patrocinata dal comune di Castiglione dei Pepoli, tra cui Anpi, Auser, Coop e l’associazione culturale Terra Nostra.

Gli anniversari a ricordo delle ultime fasi del secondo conflitto mondiale non sono finiti. Il 10 ottobre scorso sono trascorsi 81 anni dalla battaglia di Stanco e oggi ricorre la battaglia di monte Salvaro, i due scontri più duri combattuti dal contingente sudafricano nel corso della seconda guerra mondiale prima della disfatta nazista.

