Fiorino d’oro, l’emozione di Antonio Patuelli

Applausi ed emozione, ieri mattina a Firenze, dove il sindaco Dario Nardella ha consegnato ad Antonio Patuelli, presidente dell’Associazione bancaria italiana e del gruppo La Cassa di Ravenna (del quale fa parte anche la Banca di Imola), il Fiorino d’oro. Si tratta della massima onorificenza per il capoluogo toscano, in passato assegnata a grandissime personalità come Papa Giovanni Paolo II, Nelson Mandela, Roberto Benigni e Paolo Grossi.

La cerimonia si è tenuta nella Sala degli Elementi di Palazzo Vecchio. Qui il sindaco Nardella ha spiegato il perché dell’assegnazione del riconoscimento. "Ad Antonio Patuelli, presidente Abi e personalità di grande caratura intellettuale, che a Firenze ha scritto una pagina importante della sua storia, anche in virtù dei profondi studi danteschi, e grazie a un intenso legame di formazione culturale (la laurea in giurisprudenza con Paolo Grossi e l’attività di giornalista) a passioni personali, alla presenza qualificata in diverse istituzioni culturali fra cui l’Accademia dei Georgofili, il Gabinetto Vieusseux qui rappresentato dal presidente senatore Riccardo Nencini, l’Accademia della Crusca. Un riconoscimento alla persona, alla competenza, allo stile, agli alti valori etici con cui ha interpretato le diverse funzioni ricoperte".

Patuelli, commosso, ha raccontato le emozioni di una giornata per lui speciale: "Provo grandi emozioni. Il Fiorino d’oro è il primo emblema del Rinascimento, sia in termini cronologici, sia simbolici. Quella era un’epoca in cui tornava nei nostri territori la fiducia in se stessi, riprendeva la monetazione e proprio il Fiorino era moneta internazionale, riconosciuta ovunque e forte allora come è l’euro oggi".

L’emozione per Patuelli è anche personale: "Mia moglie Giulia è romana – ha ricordato –, io sono romagnolissimo: era inevitabile scegliere una via di mezzo per il matrimonio e proprio a Firenze ci sposammo due volte: la cerimonia civile a Palazzo Vecchio, il giorno della partita Italia-Argentina ai mondiali dell’82, e a Santa Maria in Marignolle per il rito religioso".

Patuelli ha poi ricordato il collegamento tra Ravenna e Firenze, basato sulla figura di Dante, ma anche sulla storia comune: "Di questa condivisione sono rimaste la cultura di cui è esempio l’Accademia degli Incamminati di Modigliana, di cui sono stato presidente, un luogo simbolico per la consuetudine di guardare verso le vallette che portano al crinale di Firenze, verso quella città e quelle istituzioni secolari che dalla Romagna sono percepite come garanzie irripetibili di intransigenza morale. Perché l’intransigenza morale impone che in economia anche quello che è consentito dal diritto non si debba fare se non è coerente con l’etica".

La Sala degli Elementi era ieri affollata da tantissime personalità: presenti tra gli altri i presidenti Giovanni Tamburini della Banca di Imola e Sergio Ceccuzzi del Banco di Lucca e del Tirreno, (banche appartenenti al gruppo La Cassa di Ravenna), e il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, Ernesto Giuseppe Alfieri, con numerosi consiglieri.