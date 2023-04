Fioriscono le anteprime sul grande schermo

di Benedetta Cucci

Primavera fa rima con anteprima: è tornato il cinema di un tempo, si può proprio dire. E in questo clima si annunciano altre novità della diciannovesima edizione del Biografilm, in varie sale dal 9 al 19 giugno, che svela la sua immagine ufficiale 2023. Su uno sfondo di cielo azzurro la protagonista di Houria (Lyna Khoudri) di Mounia Meddour, che verrà presentato al festival e che rappresenta un importante simbolo di coraggio, di lotta per i diritti e di ricerca incessante per l’affermazione della libertà. In un’Algeria scossa dalle proteste, passate sotto il nome di ’rivoluzione del sorriso’ o ’movimento Hirak’, donne come Houria, una giovane algerina che spera di diventare una ballerina classica professionista, riescono a formare una sorellanza resiliente. In anteprima italiana anche ’Sconosciuti puri’ di Valentina Cicogna e Mattia Colombo, che porta sullo schermo il coraggio della dottoressa Cristina Cattaneo (che verrà premiata con il Celebration of Life Award). Ogni notte nella sala autoptica dove lavora, arrivano corpi senza nome, che la dottoressa definisce Sconosciuti puri, persone che appartengono ai margini della società, senzatetto, prostitute, adolescenti in fuga e negli ultimi anni anche molti migranti. Per Biografilm Art & Music in anteprima internazionale, ’Candy’ di Carin Goeijers, che celebra la sassofonista olandese Candy Dulfer in occasione del suo cinquantesimo compleanno.

Anteprime anche per il Future Film Festival che per il 27 aprile propone all’Odeon alle 19 ’Suzume’, il nuovo capolavoro del grande regista giapponese Makoto Shinkai: mentre il cielo si tinge di rosso e la terra trema, il Giappone è sull’orlo della catastrofe e Suzume, un’adolescente determinata, partirà in missione per salvare il suo paese. Il 29 aprile, invece, alle 19 e alle 21,30, al cinema Galliera ’Plan 75’ di Hayakawa Chie. Siamo ancora in Giappone, dove un programma governativo, il Piano 75, mira ad arginare quella che ormai è diventata un’emergenza nazionale: l’invecchiamento della popolazione.

Tra i titoli attesi ‘La quattordicesima domenica del tempo ordinario’, il nuovo film di Pupi Avati girato a Bologna, in uscita il 4 maggio, con Gabriele Lavia, Edwige Fenech, Massimo Lopez, Lodo Guenzi, Camilla Ciraolo, Nick Russo, Cesare Bocci, sullo sfondo degli anni Settanta. È la storia di Marzio, Samuele e Sandra: sono giovanissimi e ognuno ha un suo sogno da realizzare. La musica, la moda, o forse la carriera. I due ragazzi, amici per la pelle, fondano il gruppo musicale ’I Leggenda’ e sognano il successo. Sandra è un fiore di bellezza e aspira a diventare indossatrice. Qualche anno dopo, nella quattordicesima domenica del tempo ordinario (il tempo ordinario è un periodo dell’anno liturgico della Chiesa), Marzio sposa Sandra mentre Samuele suona l’organo.