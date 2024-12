Fiorita, la preghiera di Zuppi: “Maria ci unisce tutti”

Bologna, 8 dicembre 2024 – Omaggio floreale bagnato per il cardinale Matteo Zuppi che nel pomeriggio ha benedetto un mazzo di fiori ai piedi della colonna ionica su cui poggia la statua della Beata Vergine in Piazza Malpighi. Nonostante la pioggia la tradizionale preghiera della “fiorita” ha richiamato parecchi fedeli che si sono posizionati sotto i portici. “Questa è la dimostrazione – ha spiegato il cardinale Matteo Zuppi – di come Maria unisca tutti e ci faccia sentire tutti sotto lo stesso tetto all’interno di un’unica casa. Questo il messaggio che la madonna consegna a alla città”.

Come da tradizione questo appuntamento si tiene nel giorno in cui la Chiesa cattolica festeggia il dogma dell’Immacolata Concezione e l’omaggio floreale viene poi portato dai vigili del fuoco in cima alla statua che ha una altezza di 46 metri. “Li ringrazio – ha concluso Zuppi – non solo per il servizio che svolgono nella giornata di oggi o per come trasportano l’immagine della Madonna di San Luca quando scende in città, ma soprattutto per la competenza che quotidianamente mettono in campo tutte le volte che c’è bisogno di loro".