Firmato il patto di gemellaggio con la cittadina Saint Denis de Pile

Nei giorni scorsi è stata firmata la carta del gemellaggio tra i comuni di Malalbergo e Saint Denis de Pile, un cittadina a 60 chilometri da Bordeaux, nella Nuova Aquitania, regione già gemellata con l’Emilia Romagna. Il momento solenne è stato celebrato alla Chartreuse de Boma, l’edificio storico prestigioso di Saint Denis, sede del Consiglio Municipale, alla presenza dei sindaci Monia Giovannini e Fabienne Fontaneau, nonchè di rappresentanti di entrambe le amministrazioni Drissia Azlouni, Pascal Perault, Maura Felicani e Stefano Ferretti.

"I Comuni hanno avviato un percorso di conoscenza reciproca, con un primo momento di ospitalità, questo autunno, della delegazione francese a Malalbergo. Tra gennaio e febbraio Malalbergo ospiterà la delegazione francese, per concludere la firma della carta di gemellaggio anche in Italia, come stabilito dalle procedure - sottolinea il primo cittadino Giovannini -.

Entrambi i territori ospitano realtà importanti dal punto di vista associativo, culturale, in particolare sulla musica; la rete dei servizi sociali a favore delle fragilità; l’appartenenza alle unioni (agglomerazioni in Francia) dei comuni che lavorano insieme per garantire equità di servizi e specializzazione dei dipendenti pubblici. Entrambi i comuni hanno la stessa tipologia di scuole presenti sul territorio, su cui poter lavorare per garantire scambi tra personale docente e allievi. A Malalbergo si studia già il francese da anni, mentre a Saint Denis si sta valutando di avviare corsi di italiano, essendo già presente una comunità di persone italofone".

Il sindaco Fontaneau ha evidenziato come lo scambio con il sindaco Giovannini sia stato importante: "Avete condiviso con noi le difficoltà che incontrano gli enti locali oggi in Italia, questo ci permette di prendere coscienza del rischio che rappresenta l’avanzare del nazionalismo in Europa; con Monia ci siamo ritrovate nei valori comuni di libertà, democrazia, uguaglianza e importanza fondamentale dell’educazione e della cultura". In questi mesi le due amministrazioni lavoreranno per costituire i comitati specifici, per accompagnare la realizzazione degli obiettivi, principi e intenti della carta di gemellaggio.

Zoe Pederzini