Firmato l’integrativo alla Hydro Holding

E’ stato siglato dalla Fim, la sigla dei metalmeccanici Cisl, il primo contratto integrativo alla HH, Hydro Holding, di Castello d’Argile. Si tratta di una azienda leader nella produzione di raccorderia per oleodinamica, nell’assemblaggio di tubi flessibili raccordati e tubi rigidi sagomati. L’accordo prevede un premio di risultato pari a 1.500 euro a regime, un pacchetto di 12 ore all’anno da utilizzare per le visite mediche. Nonché è prevista la creazione di una commissione di vigilanza formata da azienda e sindacati con incontri mensili per il monitoraggio degli indicatori per il premio di risultato ma anche per prevenzione, infortuni e sicurezza. Questi ultimi aspetti sono i punti salienti dell’accordo. "Siamo molto soddisfatti – sottolinea Giulio Pera operatore Fim Cisl - Area metropolitana bolognese – di aver siglato il primo contratto integrativo in questa importante realtà del territorio metropolitano bolognese. Un accordo che ci ha visto protagonisti insieme alle Rsu per raggiungere un risultato storico per i lavoratori dell’azienda". E il sindacalista continua: "Il prossimo passo è portare avanti la commissione che è stata creata. Ogni mese è previsto un incontro con l’azienda per iniziare questo percorso. E nell’occasione mi preme ringraziare Oriana Tortoriello, nostra delegata per il suo prezioso impegno e per la sua costanza". Fa eco il sindaco di Argile Alessandro Erriquez: "Esprimo viva soddisfazione per il raggiungimento di questo accordo".

p. l. t.