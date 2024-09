Fischio d’inizio per Festa dello sport. Tornei, gastronomia e solidarietà

Doppio lungo fine settimana per l’edizione numero 45 della festa dello sport di Zola: appuntamento promosso dalla parrocchia dei santi Nicolò ed Agata in collaborazione con le associazioni di volontariato e svariate società sportive del territorio, quelle che operano grazie all’impegno di persone come Marco Bernardi, Liviana Neri, Giancarlo Cavallari e Fidenzio Venturi, che verranno ricordati in occasione dei tornei di pallacanestro e di calcio inseriti ne fitto programma che si svolge da stasera a domenica, e poi di nuovo dal 13 al 16 settembre negli spazi di via dell’Abbazia.

Decine i volontari all’opera nella cucina dello stand gastronomico e nei campi dove in sette giorni si succedono tornei, corsa campestre, dimostrazioni di sport e mostre d’arte. Il fischio d’inizio sotto i tendoni dello stand gastronomico. Subito dopo l’esibizione della sezione danza con la scuola Buratto e poi le esibizioni di karate e di ballo country. Nei giorni seguenti sport per tutti i gusti, dalla pallavolo al golf, calcio, basket, ginnastiche, scherma, tennis, arti marziali, atletica leggera, ping pong e freccette, la musica della banda Bellini e l’allenamento di corsa insieme all’atleta paraplegico Mauro Giusti. Tutt’intorno lo spazio per raccontare la vita di una comunità: tra scuola, pastorale, carità, sport e tempo libero.

"Dare il meglio di sé è un aspetto fondamentale nello sport per qualsiasi atleta -commenta il parroco don Gino Strazzari- Quando si dà il meglio si sperimenta la gioia e la soddisfazione. E’ così nello sport, nella vita, e nella pratica della fede cristiana", aggiunge il sacerdote che fra le tante attrazioni segnala il mercatino della Caritas precisando anche che questa festa concorre a sostenere le attività sportive e la realizzazione di una sala polivalente per le varie attività parrocchiali. Da segnalare la mostra fotografica che racconta momenti di vita parrocchiale e il mercatino della Caritas che si svolge nel prato della scuola Bvl che attraverso la Fondazione don Aldino Taddia ha appena concluso l’installazione di un ascensore che ha abbattuto le barriere architettoniche, con una raccolta fondi ancora aperta sulla piattaforma Donorbox.

g.m.