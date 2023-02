Fisco e arte, due mondi a confronto

Fisco e arte possono sembrare due mondi agli antipodi. In realtà, e sempre più spesso, il rapporto è stretto. Se ne è parlato ieri alla Galleria d’arte Maggiore, nell’incontro Misura e dismisura - Fisco e arte, introdotto dalla padrona di casa Alessia Calarota, titolare della galleria d’arte di di via D’Azeglio 15. Il poeta Davide Rondoni ha ricordato come, anche nell’epoca degli Nft, nuovi veicoli per l’arte digitale, "nessuna macchina, nell’arte, nessuna intelligenza artificiale potrà mai sostituire il talento e il cuore dell’uomo". Raphaelle Blanga, capo dipartimento Arte moderna e contemporanea di Sotheby’s, ha aperto uno squarcio sul mondo delle grandi aste internazionali, dove l’abilità di un banditore può fare impennare le quotazioni di un’opera. Più strettamente legati al tema della fiscalità nel mercato dell’arte gli interventi degli avvocati tributaristi Marco Martelli, presidente Anti Emilia-Romagna, e Giovanni Caliceti. Martelli ha sottolineato come in Italia "manchi una normativa fiscale specifica in materia di circolazione di beni artistici e da collezione". Si è parlato quindi della "difficoltà di inquadrare l’attività di chi acquista o vende" un’opera d’arte e della possibilità di pagare le imposte mediante cessioni di opere d’arte. Caliceti ha affrontato il tema "mercato dell’arte e rischio riciclaggio", alla luce del Decreto del 2019 che dà attuazione a una direttiva Ue. "Tutti gli attori coinvolti nel settore: galleristi, gestori di case d’aste, antiquari" devono dare il proprio contributo alla lotta contro il riciclaggio di capitali illegali "attraverso un’adeguata verifica della clientela e l’invio di segnalazioni in caso di operazioni ritenute sospette".