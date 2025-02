Fisco, ecobonus e nuovi scaglioni Irpef. Al via i convegni organizzati da Cna

Le informazioni utili alle imprese portate direttamente "a casa loro", nei Comuni e nelle aree dove le aziende hanno la loro sede, attraverso convegni e seminari che CNA organizzerà in tutta l’area metropolitana. Si comincia dall’area Reno Galliera parlando delle novità della finanziaria. Nuovi scaglioni Irpef, bonus ristrutturazione ed ecobonus, incentivi per il lavoro, credito d’imposta per chi usufruisce del Piano Transizione 5.0. Sono tante le novità per le imprese previste dalla Legge di Bilancio 2025 e dal Decreto Milleproroghe. CNA le illustrerà nel dettaglio stasera nel Comune di San Giorgio di Piano. Alle ore 17 nella sala consiliare del Comune, in via della Libertà 35, CNA Area Sovracomunale Reno Galliera organizza il convegno ’Legge di Bilancio 2025, DDL e Milleproroghe. Cosa cambia per la tua impresa tra riforme e opportunità’. Il convegno è realizzato col patrocinio dell’Unione Reno Galliera, per informazioni e iscrizioni: www.bo.cna.it . Il convegno si aprirà coi saluti del sindaco di San Giorgio di Piano Paolo Crescimbeni e l’introduzione di Marco Bonacini Responsabile CNA Area Sovracomunale Reno Galliera.