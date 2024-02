Fisco più leggero in Appennino. La proposta del Pd in Regione

Tasse più basse per ripopolare le aree montagne dell’Appennino e riportare in montagna, imprese, ma anche insegnanti e personale sanitario. E’ quanto prevede il progetto di legge promosso dai consiglieri del Pd dell’Emilia-Romagna, Palma Costi, Massimo Bulbi, Matteo Daffadà, Gianluigi Molinari, Luca Sabattini e Marcella Zappaterra. "Con questo Pdl alle Camere intendiamo stimolare lo sviluppo economico con misure concrete e incentivi fiscali per contrastare lo spopolamento e dare maggiore slancio alle politiche portate avanti sulla montagna", spiegano i dem. Il progetto di legge, che si colloca nel quadro delle competenze statali in materia di tributi.

"L’impianto legislativo che proponiamo in primo luogo riguarda la montagna appenninica e presenta una serie di misure fiscali su piccole e micro imprese e liberi professionisti, sui lavoratori, con particolare attenzione su operatori sanitari e docenti per attrarre personale per avere servizi sanitari e sociali adeguati, incentivi alla residenzialità sia in affitto che per l’acquisto, sul trasporto e altre spese scolastiche, sui Comuni che devono avere le risorse per realizzare e gestire i servizi indispensabili per i propri cittadini. I provvedimenti sono temporanei come prevedono le norme e l’obiettivo è stimolare lo sviluppo economico, ridurre le disuguaglianze e valorizzare il territorio", inquadra il tutto Costi, prima firmataria della proposta.

"E’ importante avere un quadro legislativo nazionale che permetta di agire in modo costante sulle leve che sappiamo essere utili al superamento di gap di sviluppo. Le aree di intervento sono individuate con criteri trasparenti e oggettivi basati sull’Indice di fragilità comunale. Il progetto di legge- continua Costi- è stato costruito nel pieno rispetto delle norme europee e nazionali in quanto la fiscalità è materia di competenza dello stato e molte direttive sono europee". Si consente poi ai Comuni individuati come svantaggiati di trattenere l’intero importo dell’Imu e si introduce un’aliquota Iva agevolata per interventi contro il rischio idrogeologico.