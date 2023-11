Fiume d’acqua all’Arcangeli. Allagati i corridoi del liceo artistico

Metti lo straccio, tira su l’acqua, togli lo straccio, strizzalo e poi via di nuovo metti e togli. Da lunedì mattina alle 7.30, i collaboratori scolastici del liceo artistico Arcangeli raccolgono acqua nel seminterrato. Proprio nel corridoio che porta ai laboratori in cui i liceali lavorano il legno. Acqua che si è infilata nel pavimento ed è salita lungo il muro, facendolo fiorire. Non solo quello del corridoio, ma anche del laboratorio. Oltretutto l’acqua è uscita anche nel cortile, creando pozzanghere. Immediata la segnalazione dell’Arcangeli alla Città metropolitana, padrona dei muri. "In questi giorni, nessuno capiva da dove arrivasse l’acqua: se si fosse rotto un tubo del riscaldamento o dell’acqua sanitaria", racconta la preside Maria Grazia Diana. Al netto dei problemi legati alla sicurezza, camminare su un pavimento con l’acqua non è certo salutare, "i nostri collaboratori scolastici, ogni quarto d’ora, tolgono e mettono gli stracci per tirare su l’acqua". Il problema "c’è e va risolto: non possiamo raccogliere acqua per giorni", osserva la preside.

Lunedì e martedì non sono mancati sopralluoghi di tecnici vari, ma nulla è cambiato. L’acqua era sempre lì sul pavimento, il fiumiciattolo ben visibile e gli stracci a tamponare. "Abbiamo cercato di fare il possibile per tutelare i laboratori, l’aula dedicata ai pc e i materiali dell’indirizzo Design dell’arredamento – rivela Diana –. Abbiamo cercato di fare continuare l’attività didattica per tutti, ma con grande ansia che il problema potesse peggiorare nel tempo. Speriamo che il lavoro e il ripristino risolva il problema in modo definitivo". "Oggi pomeriggio (ieri, ndr) sono intervenuti i muratori che hanno aperto la porzione di muro che ospita la tubazione interessata alla rottura, rilevando appunto come la perdita provenga da un tubo del riscaldamento", spiega Daniele Ruscigno che ha la delega alla Scuola per la Città metropolitana. Hanno rotto il muro e trovato il tubo che perdeva acqua. "I muratori – aggiunge Ruscigno – sono al lavoro e andranno avanti fino a che l’intervento non sarà concluso. Verosimilmente fino a questa sera (ieri, ndr). È comunque un problema limitato: quella parte dell’impianto può essere bypassata senza lasciare nessuno al freddo". Questa mattina, il muratore tirerà via il pavimento del corridoio per verificare eventuali danni. Nel frattempo, gli studenti useranno altri laboratori per il Legno.

f.g.s.