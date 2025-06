"Fiume di liquami, rischio danni all’ambiente"

Un fiume di liquami maleodoranti che scorre accanto alla (poca) acqua del torrente Lavino. Si presenta così il tratto di Percorso Vita chiuso dallo scorso ottobre per via dell’esondazione del fiume e dell’erosione delle sponde che hanno causato anche la rottura della fogna di grande portata che convoglia i liquami di Calderino, capoluogo di Monte San Pietro, fino al collettore di Zola e da qui al depuratore di Bologna.

Con procedura d’urgenza Hera lo scorso autunno aveva un realizzato una condotta alternativa che doveva essere provvisoria: un tubo che per alcune centinaia di metri sostituisce ancora oggi il tubo di grande diametro spazzato via dalla piena. Una specie di bypass che da provvisorio è diventato fisso, ma col difetto di manifestare a più riprese perdite importanti di materiale liquido inquinante, che prima allaga lo stradello che corre parallelo al torrente, e poi si infiltra nel terreno finendo inevitabilmente a inzuppare l’area golenale, con miasmi che con la complicità del caldo di questi giorni si percepisce a centinaia di metri di distanza. Così sono decine le segnalazioni di sversamenti e le proteste che fioccano in Comune che si aggiungono a quelle relative alla connessa chiusura protratta del Percorso Vita: lo storico tracciato pedonale e ciclabile che collega i capoluoghi di Monte San Pietro e Zola a lato del torrente. Con abitazioni, servizi, agricoltori e sportivi: centinaia di persone costretti ogni giorno a rinunciare alle loro escursioni o a riversarsi sulla trafficatissima provinciale valle del Lavino per bypassare il divieto di transito disposto per ragioni di sicurezza.

"Una vergogna! Se un privato sversasse anche solo un decimo di quella roba lì lo metterebbero in croce!", commentano i residenti della zona. Non meno irritata la reazione del sindaco Dall’Omo: "Fin dai giorni seguenti all’alluvione abbiamo chiesto a Hera non solo di intervenire in emergenza, cosa che ha fatto tempestivamente, ma di attivarsi contestualmente e nel minor tempo possibile per la sistemazione definitiva sia della fognatura proprio per il possibile danno ambientale che una condotta fognaria mal funzionante avrebbe potuto innescare. Abbiamo segnalato le perdite e anche interessato Arpae e Ausl. Con amarezza e frustrazione dico che si doveva fare di più, di meglio e anche prima".

Laconica la replica di Hera che ricorda di "avere ripristinato rapidamente una stazione di pompaggio mobile con tubazione fuori terra. Opera provvisoria che ha garantito la continuità del servizio. Contestualmente è stata avviata la progettazione del ripristino definitivo per un investimento di circa 300mila euro per il quale è in attesa dell’autorizzazione della Regione" si legge nella nota di Hera che precisa "di essere intervenuta immediatamente per ripristinare recinzione e tubazione anche a seguito di manomissioni dolose".

Gabriele Mignardi