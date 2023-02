Fiumi di cocaina da Santo Domingo Trentacinque anni di carcere per i narcos

Trentacinque anni di carcere in quattro. Per aver fatto arrivare, da Santo Domingo all’Italia, attraverso Marina di Pisa, Vicenza fino al quartiere Barca, 760 chili di cocaina, per un valore sul mercato di 60 milioni di euro. Tutto era partito da un sequestro di 18 chili trasportati in auto, in A13. Da lì il filo delle indagini aveva portato alla montagna di droga, nascosta in vari container tra le pelli da conciare, intercettata dalla Squadra mobile di Bologna in un blitz a febbraio 2022, coordinato dalla Dda con il pm Roberto Ceroni. Ora per i quattro trafficanti, tre dominicani e un pisano, sono arrivare le condanne in abbreviato.

Nei depositi nella disponibilità dell’imprenditore sessantanovenne Bruno Buggiani, a Santa Croce sull’Arno e Vado Ligure, erano stati trovati complessivamente 481 chili di coca; in un altro magazzino, nel vicentino, altri 93 chili nascosti in un carico di pellame e 167 a bordo di un furgone Doblò; infine, 11,8 chili, destinati a Bologna, erano stati trovati in un garage di via della Guardia, a Santa Viola. Assieme al pisano, difeso dagli avvocati Massimo Nicoli e Gian Andrea Balzarini, che è stato condannato dal giudice Domenico Truppa a 8 anni e 8 mesi e a una multa di 50mila euro, erano imputati Fernando Arturo Sanchez Alcantara, 44 anni, condannato a 10 anni e 8 mesi e 90mila euro di multa; Eduardo Lisandro Rodriguez Vidal, 49 anni, con una pena di 10 anni e 60mila euro di multa; e Yordy Garibardy Grullon Rivera, 27 anni, condannato a 5 anni e 4 mesi, con 30mila euro di multa. Tutti i dominicani erano difesi dall’avvocato Matteo Murgo.

n. t.