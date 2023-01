Fiumi di cocaina tra Bologna e la Campania, chiesti cinque anni per il "capo"

Cocaina (foto d'archivio)

Bologna, 14 gennaio 2022 – La cocaina, nelle loro telefonate in codice, era "caramella", così l’operazione della polizia era stata battezzata ’Bomboniera’. Sarà a febbraio la sentenza in primo grado per gli imputati dell’inchiesta che l’anno scorso portò la Squadra mobile ad arrestare 16 persone accusate di gestire un maxi flusso di cocaina tra Bologna, Ferrara, l’Appennino e pure Caserta.

Ora, di 29 imputati, una decina sta affrontando il processo con rito abbreviato davanti al gup Alberto Ziroldi (foto); gli altri hanno patteggiato o sono stati stralciati. Il pm Roberto Ceroni nell’udienza dello scorso novembre ha chiesto pene da uno a otto anni, già contando anche lo sconto di un terzo previsto dal rito.

Nel mirino della Procura, finì un gruppo composto da italiani tra i 30 e i 40 anni e quattro albanesi loro coetanei, accusati di spacciare cocaina e alcuni di associazione. La moglie del presunto vertice del sodalizio, ieri in aula con un evidente pancione, è accusata di riciclaggio di denaro ritenuto provento di attività illecita, tramite la tabaccheria della coppia, finita sotto sequestro. Per lei, difesa dall’avvocato Bruno Salernitano, il pm ha chiesto un anno e dieci mesi. L’avvocato ha chiesto invece il dissequestro della tabaccheria, che sta andando in fallimento, sostenendo in aula come questa sarebbe stata acquistata con un mutuo e non con denaro illecito.

Per l’accusa, i capi della associazione erano due napoletani di 39 e 34 anni, un quarantatreenne di Mondragone e un trentanovenne di Formia: loro quindi, sotto la guida in particolare del napoletano più anziano (marito della donna di cui sopra), tenevano le redini del flusso di coca legato con doppio filo al comune di Mondragone, in Campania, tra il 2017 e il 2019. Per i due napoletani, il pm ha chiesto cinque e quattro anni, da aggiungersi in continuazione ad altre condanne definitive che porterebbero il totale a rispettivamente nove e sette anni. Anche questi imputati sono difesi dall’avvocato Salernitano, che per loro ha contestato l’accusa di associazione, anche per insufficienza di prove.

"Conto ora sulla lungimiranza e sulle note capacità tecniche del presidente, per la decisione". Per due degli albanesi, accusati di spaccio in lieve entità, l’avvocato Roberto D’Errico ha chiesto l’assoluzione.

f. o.