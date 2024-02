Fiumi di droga, scovato deposito della banda: arrestate 70 persone

Ci sono anche un bolognese e tre residenti a Bologna tra le 92 persone indagate nella maxi inchiesta della Dda di Firenze mirata a smantellare quattro organizzazioni criminali di traffico di droga – cocaina, hashish, marijuana, Mdma, eroina – tutte in mano ad albanesi e che agivano tra Italia, Albania, Olanda, Spagna, Germania, Regno Unito, Svizzera.

Settanta le persone finite in carcere (68 albanesi e due italiani), otto ai domiciliari, quattro hanno avuto obblighi di presentazione in caserma. Tra i reati, è contestata l’associazione a delinquere a carattere transnazionale finalizzata a traffico e spaccio di stupefacenti.

In città è stato trovato in particolare un deposito di cocaina e hashish, a Casalecchio, dove si trovava pure l’officina meccanica di cui si servivano le bande. Altri scambi erano avvenuti a Castenaso e Zola Predosa. I quattro gruppi, che smerciavano in media 50 chili di cocaina al mese, avevano compiti complementari: approvvigionamento, distribuzione, logistica. I fatti contestati risalgono al 2020.