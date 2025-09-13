Fiumi di eroina bianca in città. Decapitato il sodalizio pakistano che gestiva il monopolio della droga

Il monopolio della ‘China white’, a Bologna, era in mano a loro. A un sodalizio criminale, guidato da cittadini pakistani all’apparenza regolari e incensurati, ma in realtà dediti all’importazione e allo spaccio di eroina bianca. Un gruppo che ieri mattina all’alba è stato ‘decapitato’ dalla Squadra mobile. Diciassette gli indagati, quattro le misure cautelari disposte dal gip, a seguito di un’indagine partita tre anni fa dall’analisi dello spaccio nelle strade del quartiere San Donato e della Bolognina. In particolare, dall’attivismo di alcuni ‘cavalli’ tunisini, che si muovevano per tutta la città in monopattino per raggiungere i clienti. Seguendo i pusher, soprattutto un tunisino di 34 anni, attraverso appostamenti e attività tecniche, i poliziotti sono arrivati al ‘secondo livello’: tre pakistani e un macedone, di fatto ritenuti ai vertici dell’associazione a delinquere capace di convogliare in città ogni giorno chili di eroina bianca. Che arrivava dal Portogallo, dove è attualmente latitante il capo del gruppo, un pakistano di 41 anni: una volta in Italia, la droga veniva stoccata in alcuni locali di Ferrara e Consandolo nella disponibilità del trentacinquenne macedone e poi trasferita in città, in più appartamenti riconducibili al sodalizio. In via della Cooperazione, via Frescobaldi, via Ristori e via Carracci la droga veniva tagliata, confezionata in dosi e custodita. Nel corso dell’attività d’indagine, i poliziotti sono riusciti a sequestrare 10 chili di China White, 300 grammi di cocaina e un chilo di hashish, oltre a 63mila euro in contanti. Una cifra che dà solo in parte l’idea del giro di denaro prodotto dal gruppo, denaro che poi veniva spedito all’estero per rifinanziare l’attività. Ieri, assieme all’esecuzione delle misure cautelari, sono state anche perquisite tutte le abitazioni degli indagati.

"Il nostro lavoro – ha detto il dirigente della Squadra mobile Guglielmo Battisti – si muove su due binari, strettamente interconnessi ed entrambi fondamentali: l’attività di controllo e repressione su strada e l’attività d’indagine, tesa ad arrivare ai vertici dei sodalizi che gestiscono lo spaccio". Il questore Antonio Sbordone si è complimentato con i suoi poliziotti, parlando di una "giornata straordinaria che si inserisce in un periodo estivo a sua volta eccezionale su questo fronte. Da giugno e agosto sono stati arrestati 45 soggetti e sequestrati 39 chili di cannabinoidi, 31 di cocaina e 8 di droga sintetica". Risultati resi possibili dalla "grande competenza e gli enormi sacrifici di una grande squadra", che rende orgoglioso il questore. Un plauso è arrivato anche dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che parla di "straordinario lavoro della Polizia di Stato contro criminalità, spaccio di droga e degrado urbano. Questi risultati confermano quanto sia decisiva la presenza costante delle forze di polizia sul territorio e come professionalità e dedizione delle donne e degli uomini in divisa siano fondamentali per proteggere i cittadini e garantire sicurezza e legalità".