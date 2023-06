Fiumi e torrenti, necessarie opere idrauliche

L’Emilia-Romagna ha un tasso di opere edilizie molto alto, ma va si tratta di un’area altamente industrializzata che necessita di infrastrutture per la parte produttiva e abitativa. Nel rapporto Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici, edizione 2022, dell’Ispra siamo la quarta regione per consumo di suolo, dietro a Lombardia (12,12%), Veneto (11,90%) e Campania (10,49%). Il suo valore supera la media nazionale ed è compreso tra il 7 e il 9%. Inoltre, è terza tra le regioni che hanno registrato un incremento maggiore di consumo di suolo netto in ettari rispetto al 2020. Il disastro che ha messo in ginocchio la Romagna e danneggiato con le frane l’Emilia, non è da attribuire alla cementificazione. In Romagna, non esistono casse di espansione a lato dei fiumi che possono entrare in funzione con le piene. Ci sono in Emilia (sul torrente Samoggia ad esempio) ma vanno perfezionate e ultimate. Nel 2022 in Italia si sono verificati 310 eventi estremi (siccità e alluvioni con un + 55%), l’ottava regione europea in questa classifica. Durante l’ultima alluvione sono caduti, da Bologna a Cesena, 200 millimetri di pioggia, un quinto della quantità annuale. In questo scenario va tenuta presente la cementificazione nelle aree vicine alle aree fluviali ma soprattutto vanno curati la manutenzione idrica di fiumi, torrenti e canali e il controllo di collina e montagna, dove si interviene poco sul territorio.

