Flash-mob al Paleotto: "Sfregio alla natura"

di Zoe Pederzini

Per mano, in un’unica grande fila, nel verde del parco del Paleotto al confine tra Rastignano e Bologna. Questo il gesto, di grande impatto, al centro del flash mob di ieri pomeriggio a cui hanno preso parte una cinquantina di ambientalisti.

"No alla deforestazione fatta al Paleotto per il cantiere del nuovo stralcio del Nodo di Rastignano". Questo il messaggio degli attivisti. La manifestazione è stato organizzata dall’artista Michelangelo Pistoletto in collaborazione con l’associazione Santa Bellezza e la Rete Paleotto11. ‘Sentiero Rebirth Path’ il nome della giornata indetta, a livello mondiale, a difesa dell’ambiente e quale miglior location nel bolognese se non proprio il Parco del Paleotto? "Questo luogo è stato oggetto di aspre contestazioni da parte delle associazioni ambientaliste e culturali: oggetto delle critiche sono stati i lavori per il Nodo di Rastignano che hanno visto il territorio trasformato, con 1.170 alberi abbattuti. Mano nella mano, uniti per la difesa del Parco del Paleotto, per la tutela della biodiversità" hanno dichiarato le associazioni organizzatrici dell’evento.

Ad esprimersi, poi, sono stati proprio gli attivisti dell’associazione Santa Bellezza che hanno ripetuto: "Ci occupiamo di piantare alberi e per noi è stato doloroso apprendere che a pochi chilometri dal nostro progetto di Bosco Urbano, a Pianoro, era in atto una vera e propria devastazione ambientale contro flora e fauna che veniva operata senza tener conto dei bisogni degli abitanti – spiegano dall’associazione –. L’impatto ambientale dell’opera è devastante: sono già stati tagliati 1170 alberi con un diametro maggiore di 25 centimetri, quindi alberi di diversi anni, e con loro è diminuito notevolmente il grado di biodiversità della zona considerata. Un fatto ancor più grave è che questo snodo sarà a ridosso dell’argine del fiume e cementificherà una grande parte del Parco del Paleotto, uno dei più bei parchi della provincia bolognese. Il taglio degli alberi è purtroppo già stato fatto, senza fare una valutazione preliminare adeguata dell’impatto socio-ambientale-sanitario che quest’opera avrebbe avuto, e senza una consultazione con gli abitanti disattendendo così le normative in materia di partecipazione".

Ma la protesta non finisce qui. "L’impatto sociale del progetto di cementificazione è già in atto e possiamo affermare che l’accesso al parco è stato compromesso dal taglio indiscriminato degli alberi e sta influendo negativamente sulle attività delle associazioni che operano sul posto – concludono gli attivisti –. Inoltre è stato sottratto ai cittadini uno spazio di aggregazione sede di attività sociali e culturali. La tutela del patrimonio ambientale dovrebbe essere un dovere di ogni cittadino e delle istituzioni".