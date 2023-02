Flash mob del Cua in Rettorato: "Ridateci il 38"

Sono tornati, ancora una volta, in Rettorato, con un mini corteo partito dal civico 38 di via Zamboni (praticamente hanno attraversato la strada): gli antagonisti del Cua ieri pomeriggio hanno rilanciato una giornata "per la vita bella", culminata appunto nel flash mob in Rettorato.

Tema della protesta, l’esecuzione di sequestri e misure cautelari da parte di Digos e Procura (pm Antonello Gustapane) disposti 15 giorni fa dal gip Claudio Paris. E che prevedevano, tra l’altro, il divieto di dimora per Federico Antibo e Isabella Gigliotti, ritenuti i leader rispettivamente del Cua e della sua "costola rosa" Cybilla, e i sigilli alla stanzetta del piano terra della facoltà di Lettere al 38 di via Zamboni, storicamente occupata dai collettivi, e allo spazio occupato in via San Giacomo, ribattezzato ’Split’. Il tutto legato al corteo del 10 novembre scorso, durante il quale venne appeso a testa in giù un manichino con le fattezze della premier Giorgia Meloni ed era stata imbrattata la facciata dell’ex Monte di Pietà in via Indipendenza, e all’occupazione dello studentato privato Beyoo di via Serlio, durata dal 19 al 23 ottobre.

Gli antagonisti hanno presentato le loro richieste – tra cui riottenere l’aula di via Zamboni 38 e che l’università prendesse posizione sui sequestri e sul divieto di dimora in città a due studenti. Ricevuti dal delegato dell’Ateneo per gli studenti, il professor Federico Condello, gli hanno sottoposto inoltre tematiche più ampie, tra cui l’annoso problema della questione alloggi, in città. "Riguardo agli spazi sotto sequestro, ho spiegato loro che sono ambenti attualmente sottoposti al lavoro d’indagine della Procura – la risposta del professor Condello –, e che una volta tornati nelle disponibilità dell’Ateneo potranno tranquillamente essere rimessi a bando. Gli studenti ci troveranno sempre aperti al dialogo, se lo richiedono. Ma se commettono reati, non è nostra competenza intervenire". Unibo, dopo una iniziale valutazione a riguardo, ha deciso di non emettere provvedimenti nei confronti dei dieci studenti (su dodici) destinatari di misura cautelare.

f. o.