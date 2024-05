Flash mob delle ’perline’. Si riaccende la protesta

Una lunga fila di tavoli, una vera e propria linea produttiva, a replicare tutte le fasi di lavoro: il magazzino materie prime, i colori, l’ufficio stile, l’ufficio tecnico, il taglio, la prototipia e produzione, lo sviluppo taglie, l’amministrazione, la comunicazione, il marketing, l’e-commerce, l’ufficio resi. In un angolo, una griglia in vista dell’ora di pranzo. Davanti all’ingresso, mutande e reggiseno giganti. Le lavoratrici La Perla tornano davanti alla loro azienda a Bologna, chiusa dal 15 dicembre, con un flash mob che riproduce il loro lavoro. Sono in attesa che il giudice decida se mettere in amministrazione straordinaria o in liquidazione giudiziale La Perla Manufacturing, la società produttiva bolognese, e che si sblocchi l’impasse per La Perla Uk, la società proprietaria del marchio e degli asset, in doppia liquidazione in Italia e Regno Unito. In liquidazione giudiziale è anche La Perla Italia, la società dei negozi. In totale, quasi 300 dipendenti, in larga maggioranza donne, col fiato sospeso. Sono senza stipendio da ottobre.