Manifestazione oggi a Bologna per la Palestina: mille in corteo

Bologna, 13 ottobre 2024 - In mille in corteo oggi pomeriggio in via dei Mille per la manifestazione di protesta contro “il genocidio a Gaza” e per la Palestina. Scende di nuovo in strada il Coordinamento Bologna per la Palestina, che racchiude 40 realtà cittadine, “per chiedere la fine delle aggressioni criminali di Israele in Medio Oriente".

In trecento in piazza VIII Agosto per il flash mob per la Palestina organizzato dal Coordinamento Bologna per la Palestina

È un flash mob in piazza VIII Agosto ad aprire la manifestazione: in tantissimi dei 300 presenti, tra giovani, adulti e bambini, sono sdraiati per terra, coperti da teli bianchi, a simboleggiare i civili palestinesi uccisi da “questo delirio omicida - recita uno striscione -. Stop Israele”. Intanto, a suon di “Palestina libera”, la piazza si riempie di manifestanti, che indossano la kefiah e sventolano la bandiera. Tra loro, anche una bandiera del Libano. E l’urlo, infatti, coinvolge anche quel Paese.

In mille al corteo per la Palestina che ha attraversato via dei Mille dopo il flash mob in piazza VIII Agosto (FotoSchicchi)

Al centro della folla, un grande lenzuolo rosa occupa l’immagine con scritto “stop al genocidio”.

Poi parte il corteo che attraversa via dei Mille, passando per via Marconi e piazza San Francesco. Qui i partecipanti si sdraieranno di nuovo a terra coperti da teli bianchi.