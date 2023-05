Flash mob in Questura a Bologna per non dimenticare Capaci

Bologna, 24 maggio 2023 – Un flash mob per non dimenticare. Anche quest’anno la Segreteria provinciale del sindacato di polizia Sap celebrerà il Memorial Day, manifestazione nata all’indomani delle tristi stragi di Capaci e via D’Amelio del 1992, per ricordare tutti coloro che hanno perso la vita per mano della criminalità organizzata e del terrorismo.

Per il 31esimo anniversario delle Stragi, domani a partire dalle 17 il Sap darà vita ad un flash mob nel piazzale della Questura in piazza Galilei. Successivamente verrà deposta una corona davanti alla lapide dedicata ai Caduti della Polizia di Stato all'ingresso della Questura, per

poi partire con la Camminata della Memoria con destinazione il Santuario della Beata Vergine di San Luca. Nell’occasione verrà esposto un grande striscione a ricordo delle vittime di quelle stragi eccidi, che sarà sorretto, come spiega il Sap, «oltre che da colleghi, anche da Docenti universitari, da rappresentanti dell’Autorità Giudiziaria, della società civili e del mondo dell’associazionismo». Saranno ovviamente presenti autorità civili, militari e religiose.