Flash mob di San Valentino in piazza Maggiore: “No alla violenza contro le donne”

Bologna, 14 febbraio 2024 - Oggi è San Valentino ed è la migliore occasione per dire no alla violenza sulle donne, perché amore è rispetto e non aggressioni, privazioni e botte.

Così piazza Maggiore si è tinta di rosso con One billion rising, attraverso un flash mob promosso dalla Casa delle Donne.

Insieme a Rachelle Hanglseben, insegnante e promotrice dell’evento da undici anni, gli studenti delle scuole medie Testoni Fioravanti ed elementari del territorio, e anche una scuola di Reggio Emilia.

“Diciamo stop alla violenza sulle donne con la danza, che è un mezzo per coinvolgere tutti - dice Hangsleben -. È un movimento globale, che quest’anno ha deciso di coinvolgere le scuole: è importante che i più piccoli siano partecipi, perché anche loro fanno parte della nostra società. Senza di loro non possiamo andare avanti”.

Per preparare la coreografia, “abbiamo preparato un video didattico, in modo tale che le maestre e i docenti potessero trattare l’argomento - conclude l’insegnante -. È un modo anche per allenare la lingua inglese, visto che le parole sono in inglese”.