Flashmob sulla legalità, gli studenti in piazza Maggiore: “Ecco il decalogo dei nostri diritti”

Bologna 15 Maggio 2024 - La bellezza e la giustizia devono fare rumore. Lo hanno ben chiaro i bambini e i ragazzi delle classi primarie e secondarie dell'Istituto Maria Ausiliatrice, che stamattina hanno occupato il ‘Crescentone’ di Piazza Maggiore per il flash mob che esprimesse il loro concetto di legalità. “Il dizionario definisce la legalità come il ‘non infrangere le leggi’, ma a noi ciò non basta, pensiamo che abbia un significato più profondo” aprono i ragazzi delle medie dopo aver cantato insieme a tutti gli alunni ‘Pensa’ di Fabrizio Moro.

Flashmob in piazza Maggiore

Segue poi la lettura del decalogo di diritti scritto dagli studenti delle scuole secondarie, che hanno rielaborato la Dichiarazione sui diritti dell'infanzia e dell’adolescenza: “Abbiamo il diritto di essere rispettati e non discriminati in quanto uomini e donne.” “Abbiamo il diritto di studiare per poter compiere scelte da persone libere”. “Le nazionalità, le lingue e le religioni non sono un limite”. "Abbiamo il diritto di esprimerci, e che ogni cosa che diciamo venga ascoltata anche dagli adulti".

Queste sono solo alcune delle frasi pronunciate a gran voce dai ragazzi, e dopo ogni dichiarazione, la piazza gremita di bambini delle elementari faceva rumore, con oggetti creati da loro appositamente per ‘fare rumore per le cose belle’.

Tramite percorsi differenziati hanno lavorato su numerosi temi, dalla lotta alla Mafia (studiando le personalità di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino), alla violenza di genere, alla lettura di volumi come ‘Io non ci sto’ per parlare della cultura della legalità.

Presenti all'evento anche le istituzioni, la presidente del Consiglio Comunale Maria Caterina Manca, il consigliere comunale e presidente della commissione consiliare legalità democratica Maurizio Gaigher e la consigliera comunale Samuela Quercioli, ai quali sono stati regalati girasoli poiché “insegnano ad orientarci verso la luce, la bellezza e la felicità” spiega la direttrice dell’istituto Suor Anna.

A chiudere il flashmob sono le note di ‘Il Cielo è sempre più blu’- a richiamare i colori delle magliette bianche e blu degli alunni che volevano significare il cielo - come a sottolineare che la legalità sia vivere insieme bene, sereni, come comunità.