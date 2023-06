Flavia Franzoni Prodi, la dedica di Samuele Bersani sui social

Bologna, 14 giugno 2023 – Sgomento, tristezza e incredulità. La morte della professoressa Flavia Franzoni, 76 anni, scomparsa ieri durante una vacanza con il marito, l’ex premier Romano Prodi, e alcuni amici, sembra ancora un incubo e qualcosa di inconcepibile. Tanti i personaggi che si sono stretti attorno alla tragedia, abbracciando Prodi in questo difficile momento, e mandando un messaggio di cordoglio. I social sono ricchi di dediche, scritte e pensieri legati alla donna, professoressa e figura di Flavia Franzoni. Tra i tanti, dopo il senatore Pier Ferdinando Casini, Elly Schlein e il cardinale Matteo Zuppi, arriva la dedica su Facebook del cantautore Samuele Bersani, attraverso un lungo e toccante post.

Il post di Samuele Bersani

‘Ho mantenuto poche abitudini sane. Una costante è che cammino molto per il centro di Bologna da quando nei primi anni novanta son venuto a viverci. Camminare mi permette di osservare gli altri esseri umani.

Se c’è una figura che mi ha sempre costantemente colpito è stata Flavia Franzoni. Non solo per il suo stile semplice, delicato, quasi anacronistico di mostrarsi ma anche per lo sguardo buono e le maniere gentili che la signora aveva sempre. A forza di incrociarci sotto ai portici, con le relative buste della spesa, ci si salutava da un po’ con un cenno degli occhi e un sorriso.

Per timidezza non mi sono mai presentato. La notizia della sua improvvisa scomparsa mi lascia un vero dispiacere. Quel suo rigore coerente (l’immagine più lontana dallo stereotipo della firstlady) rendeva impossibile farti pensare che lei fosse davvero moglie di un politico potente (anche quando il marito fu presidente del consiglio o presidente della commissione europea). L’ultima volta che li ho visti passeggiare a braccetto per il centro è stata solo 3 giorni fa. Con quel passo a sincrono che solo chi sta insieme da tutta una vita può permettersi. Buon viaggio Flavia!’.