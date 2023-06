Come è morta Flavia Prodi, i difficili soccorsi durante il temporale in Umbria

Bologna, 13 giugno 2023 – Un tragico epilogo. Una tragica morte, quella di Flavia Franzoni, moglie di Romano Prodi. La donna è spirata all’improvviso mentre si trovava in Umbria, durante un cammino francescano nella zona di Gubbio, in provincia di Perugia. Con lei c'erano il marito e alcuni amici, tra cui l'ex ministro Arturo Parisi.

Il gruppo stava percorrendo una zona piuttosto impervia, un tratto della via di Francesco quando la donna è stata colta da malore. Il tutto è successo sotto un violento temporale, che ha reso i soccorsi molto complicati.

Flavia Franzoni Prodi, la tragica morte durante una camminata in Umbria

I camminatori si trovavano a circa un chilometro dalla chiesa di Caprignone, tra le frazioni di Bellugello e Buscina. Sul posto - su richiesta della centrale operativa del 118 di Perugia - sono arrivate via terra due squadre del Soccorso alpino Speleologico dell'Umbria con personale tecnico e sanitario, ma i numerosi tentativi di rianimazione effettuati sotto il violento temporale, sono risultati vani.

Il temporale, riferisce il Soccorso Alpino Speleologico dell'Umbria, ha anche impedito l'arrivo dell'elisoccorso. Il resto del gruppo di escursionisti è stato accompagnato ai mezzi di soccorso poco distanti e la salma recuperata e trasportata nel primo punto carrabile disponibile.

Tra le persone che erano in viaggio con Romano Prodi e la moglie Flavia Franzoni in Umbria c'era anche Francesco Conconi, noto medico sportivo e amico dei coniugi. Conconi era al loro fianco anche nel momento in cui Franzoni ha avuto il malore fatale e sono stati fatti i primi tentativi di soccorso.