Flavio Boltro incontra tre giovani talenti

Farsi cullare dalla voce un po’ roca, ma tornita della tromba di Flavio Boltro, uno che sa prendere le distanze da certi purismi iper-disegnati e un po’ ossessivi in cui intoppano talvolta i jazzisti, è quanto di meglio ci si possa augurare. Occasione offerta da NextGen, progetto che lunedì (ore 22) il musicista torinese andrà a sfogliare in Cantina Bentivoglio per il Bologna Jazz Festival, nato dall’incontro con tre giovani interpreti di forte identità creativa. Accanto al leader, trombettista di fama europea e già membro del quintetto storico di Michel Petrucciani, possiamo ascoltare Emanuele Filippi al pianoforte, Michelangelo Scandroglio al contrabbasso e Mattia Galeotti alla batteria. Specie di ’protostelle’ del jazz europeo.

Boltro, proviamo ad inquadrare il progetto NextGen? "Più che un progetto è una dichiarazione d’intenti, un ponte tra generazioni, laboratorio sonoro dove l’esperienza incontra la freschezza di tre jazzmen trentenni di spicco. Emanuele Filippi, uno dei migliori pianisti della sua generazione, ha iniziato con Glauco Venier al conservatorio e poi ha finito gli studi a New York, alternandosi con la scena italiana. Michelangelo Scandroglio, attivo in tanti progetti, ha vinto un’Umbria Jazz Competition e il Riga International Jazz Bass Competition. Mattia Galeotti, prodotto del Siena Jazz University, è noto per le sue collaborazioni con ensemble innovativi come Lilac for People e Zastava Orkestar".

Come vi siete conosciuti? "In occasione di un concerto a Udine Jazz. La qualità umana e musicale del terzetto ha trapassato all’istante ogni dubbio".

Il repertorio che sarà proposto, tra leggii e improvvisazione? "È fatto di musica originale, composizioni mie, come per esempio ’Piccola Nina’, e altre degli altri tre. Tra linguaggi diversi che si contaminano ci sarà pure un inedito di Scandroglio, senza titolo. Insomma, una scaletta storica, ma fatta anche di brani scritti per l’occasione. Oltre a qualche pièce di Petrucciani come ’Brasilian Like’".

C’è un suo brano che considera il manifesto del progetto? "Ne cito un paio: ’Mister Italo’, estratto dall’album Joyful e ’Salina’".

Qual è la sua idea di ’nuova generazione’ nel jazz? "Quella di unione di crescite diverse, mondi che si sono ritrovati insieme come, appunto con NextGen. Inventare qualcosa oggi nella musica è tutt’altro che facile. Ma è proprio il jazz a non darsi per vinto. Forse la musica può ancora salvarci dall’intelligenza artificiale".