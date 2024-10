Flavio Boltro per il Bjf

In via Mascarella continuani gli appuntamenti co-firmati Bologna Jazz Festival. Il Bravo Caffè stasera dalle 22 propone l’esibizione del Flavio Boltro MI-TO3. Ovvero gli squilli un po’ rochi, ma torniti della tromba di Flavio Boltro, artista che sa prendere le distanze da certi purismi iper-disegnati in cui intoppano talvolta i jazzisti, in interplay con la chanteuse Lind Ambrosino, Fabio Giachino al pianoforte e tastiere, Davide Liberti al basso elettrico e Mattia Barbieri alla batteria. Show sonoro di perfezione armonica da manuale. Da non perdere poi Fabrizio Bosso in Cantina Bentivoglio domani sera.