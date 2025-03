Flavio Insinna: "Nino? Confronto impossibile"

Da una parte c’è Anna, prostituta disordinata e rumorosa che si fa chiamare ‘Principessa’ e sogna di diventare giostraia. Dall’altra l’inquilino del piano di sotto, Ugo, un intellettuale che vivacchia scrivendo per la tv e il cinema ma sogna di fare film d’arte. Due personalità apparentemente opposte, che nel corso dello spettacolo si riveleranno più simili di quanto si potessero aspettare. É questa la trama alla base di ‘Gente di facili costumi’, commedia di Nino Manfredi e Nino Marino andata in scena per la prima volta nel 1988 con lo stesso Manfredi nei panni di Ugo. A riportarlo sul palco del teatro Duse, con la regia di Luca Manfredi, figlio del grande attore, sono Flavio Insinna e Giulia Fiume, da domani a domenica (ore 21, domenica ore 16).

Flavio Insinna, interpretare un ruolo che fu di Nino Manfredi, sotto la regia del figlio Luca, cosa significa per lei?

"Luca, da ragazzo, era aiuto regista quando suo padre portava in scena ‘Gente di facili costumi’: quando mi propose questo ruolo inizialmente dissi di no, era una responsabilità troppo grande. Poi mi sono detto: ’Tanto non esiste la videocassetta di allora, quindi il confronto non c’è…’ (ride ndr). Non recito pensando a Manfredi, altrimenti non riuscirei nemmeno a salire sul palco... Il confronto sarebbe troppo grande. Vado in scena cercando di dare il massimo, con grande rispetto per l’originale".

La commedia è rimasta fedele alla versione del 1988?

"Sì, il testo è lo stesso. Abbiamo la fortuna di lavorare con una commedia fortissima, che sembra scritta ieri per l’attualità dei temi che affronta".

Lei ha conosciuto Nino Manfredi?

"Sì, nel 1989 lo intervistai per la scuola di Gigi Proietti che frequentavo, e, per una coincidenza incredibile, parlò proprio di Gente di facili costumi, ho ancora la registrazione in cassetta di quel momento. Era un mito, e lo resterà per sempre".

Ugo e Anna sono due personaggi apparentemente agli opposti: che cosa imparano l’uno dall’altro?

"Proprio questo: a volte crediamo che qualcuno sia il nostro opposto, ma poi scopriamo che è la persona perfetta per noi. È una metafora valida in tanti ambiti della vita: spesso ci fermiamo all’apparenza senza la curiosità di approfondire. Questo spettacolo è un inno all’ascolto dell’altro, in un’epoca in cui si giudica tutto con un like o una recensione".

Cosa le ha insegnato il personaggio di Ugo?

"Ho incontrato tanti ’Ugo’ nella mia vita: talenti incredibili che però non sono riusciti a fare questo mestiere, o lo fanno con meno fortuna di me. Conta tanto anche il momento giusto, l’incontro giusto, il provino giusto".

E il rapporto con Giulia Fiume?

"Giulia è un’attrice straordinaria. Lavorare con i giovani è un arricchimento incredibile: in loro rivedo il mio entusiasmo di un tempo. Questo mi aiuta a restare aggiornato, perché, anche a quasi 60 anni, c’è sempre qualcosa da imparare. Lo faceva anche mio padre, che si chiudeva in studio con dispense nuove anche a 80 anni, e credo sia così per tutti".