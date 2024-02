Fleximan, l’emulatore colpisce nella Bassa: nel mirino uno speed velox

Castenaso (Bologna), 6 febbraio 2024 - Fleximan (o forse un suo emulatore) è approdato nella Bassa Bolognese, tra le pianure di Castenaso. Vittima del ‘vendicatore’ ignoto un autovelox sulla via XXI ottobre che collega Castenaso alle terre di Budrio.

L'emulatore di Fleximan ha colpito nella Bassa bolognese, in via XXI ottobre che collega Castenaso alle terre di Budrio

Si tratta nello specifico di un Velo-Ok o speed velox, uno di quei rilevatori di velocità da terra, e non su palo, inseriti in cassoni di plastica posizionati a bordo strada. Ad accorgersi del misfatto gli agenti della Polizia Locale, questa mattina presto.

Il vandalismo pare sia avvenuto nella notte quando la via XXI ottobre è silenziosa e ben poco trafficata. Il dispositivo non è stato né divelto né abbattuto, ma è stata danneggiata, probabilmente con un oggetto contundente, tutta la strumentazione interna di rilevazione della velocità oltre al vetro esterno, che è stato spaccato.

Non è chiaro, ad ora, se sia opera del noto Fleximan o di un suo imitatore. Non ci sono state rivendicazioni in loco e il vandalismo non è stato ‘firmato’. Quel che è certo è che la Locale sta facendo tutti i rilievi del caso per risalire all’identitá del responsabile anche se, purtroppo, in quel tratto non vi sono telecamere di sorveglianza. Intanto, specifica la comandante della Pl di Castenaso, Cristina Bignami: “Procederemo, come di prassi, contro ignoti per il reato di danneggiamento di bene pubblico”.