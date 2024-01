Dopo Fleximan arriva Dossoman: la condanna social del sindaco di Calderara (Bologna)

Bologna, 30 gennaio 2024 – Un nuovo, misterioso individuo si è reso protagonista di un atto di vandalismo in una strada emiliana, lasciando anche la propria firma. Se nelle ultime settimane è aumentata la fama di Fleximan, il giustiziere degli autovelox, ora è il turno anche di Dossoman. E’ stato ritrovato, infatti, un dosso danneggiato in via Rizzola Levante a Calderara di Reno (Bologna), con accanto l'autografo dell'autore del gesto. Il sindaco del paese, Giampiero Falzone, ha condannato apertamente il fatto sul proprio profilo Facebook.

Dossoman ha colpito a Calderara, in provincia di Bologna (Foto da Facebook)

La vicenda

Un dosso artificiale (o, se preferite, rallentatore di velocità) è stato trovato danneggiato a Calderara di Reno, nel Bolognese. L'autore dell'atto di vandalismo si è firmato accanto al rallentatore come Dossoman, sulla linea dell'antieroe Fleximan, nemico giurato degli autovelox e dall'identità (più probabilmente le identità, al plurale) ancora ignota. Nel dettaglio, al dosso sono stati rimossi soltanto alcuni pezzi, così da garantire la circolazione senza fare rallentare la velocità delle vetture.

Il sindaco di Calderara, Giampiero Falzone, ha espresso la rabbia per il raid sul proprio profilo Facebook, condannando il gesto e l'autore che lo ha commesso."Si osanna Fleximan come fosse un eroe, aumentano i casi di emulazione in Italia, anche per i dossi, e si osannano questi individui come se avessero fatto l'impresa dell'anno. - sbotta il sindaco - Non stiamo bene. E se noi siamo i riferimenti dei nostri piccoli, siamo messi abbastanza male nel non capire che non si tratta di eroi, ma di vandali che compiono reati seri di danneggiamento".

Falzone prosegue specificando come in realtà i rallentatori siano stati una volontà della comunità stessa: "Sono stati installati su richiesta dei cittadini delle vie interessate e dopo assemblee pubbliche. Sono a norma e si sentono se chi guida va veloce. Ma se ci si ferma e si attraversa il dosso a velocità bassa, non danno alcun fastidio. D'altra parte non a caso si chiamano dissuasori di velocità". Il sindaco spiega che i provvedimenti "Si sarebbero potuti evitare se ci fosse stata la corretta velocità, ma evidentemente il fatto che diano fastidio è la conferma che in quei tratti si andava veloce e che adesso non si ha la pazienza neppure di rallentare per passare un dosso".

"Scusate il tono, ma quando ci vuole ci vuole – rinfocola –. L'imbecille di turno, Dossoman (o Imbecilleman, per essere giusti), stavolta lo abbiamo anche a Calderara, visto quanto fatto in via Rizzola Levante. Spero non abbia figli, perché non voglio immaginare che esempio educativo possa essere": queste le parole del Sindaco, che esprime con toni accesi il proprio disappunto nei confronti dell'ennesimo atto di vandalismo stradale registrato nelle ultime settimane.