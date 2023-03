Flor De Maria Lasagni, chi era la ragazza travolta e uccisa a Medicina

Il luogo dello schianto e a destra Flor De Maria Lasagni, 35 anni

Medicina (Bologna), 27 marzo 2023 – Ancora sangue sulle strade bolognesi. Un investimento mortale ha spezzato la quiete della Bassa verso le 23,30 di sabato. L’incidente è avvenuto sulla via San Vitale, nel comune di Medicina, nei pressi della frazione industriale di Fossatone. A perdere la vita, una ragazza peruviana, residente a Firenzuola, in provincia di Firenze, Flor De Maria Lasagni. Avrebbe fatto i 36 anni il prossimo 15 aprile. Stando a una prima ricostruzione, pare che la ragazza si trovasse a piedi al centro della carreggiata. Ad un certo punto, però, anche a causa della scarsa illuminazione in quel tratto quasi disabitato, Flor è stata presa in pieno da un’auto, una Ford Galaxy, che sopraggiungeva da Medicina in direzione di Bologna, guidata da un cittadino marocchino 57enne. L’uomo, che stava tornando da una cerimonia del Ramadan con parenti, e che è risultato negativo all’alcoltest, pare non abbia potuto evitare l’impatto. Stando, infatti, ai rilievi fatti dalla Polizia locale di Imola, e dai carabinieri della Tenenza di Medicina, la 35enne era proprio al centro della carreggiata,tanto che è stata colpita dalla parte anteriore sinistra della macchina. Flor, che aveva con sé aveva anche degli effetti personali e dei vestiti, è...