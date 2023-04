’Flora’, contro il cyberbullismo Musical sul potere dei fiori

Un musical per contrastare il cyberbullismo. S’intitola ’Flowers: Flora, il potere dei fiori’ e prenderà vita il 3 maggio alle 21 al teatro Dehon con la regia di Lina Della Rocca del Teatro Ridotto, come preview virtuosa di Giardini e Terrazzi, che poi arriverà ai Giardini Margherita dal 12 al 14 maggio. In scena i giovanissimi attori seguiti dalla regista, per portare alla ribalta, attraverso una libera trattazione del testo di Riccardo Medici, quella forma particolarmente pervasiva che assume il fenomeno quando si combina con l’informatica. "Come autore di libri per ragazzi – racconta Medici – non posso che condividere l’allarme per il cyberbullismo e ben volentieri contribuisco come posso, a sollevare l’attenzione sul tema magari anche con l’ambizione di suggerire ai nostri ragazzi come affrontare questa situazione". E aggiunge: "Flora è figlia dell’amicizia per Giardini e Terrazzi, di cui sono fan e visitatore da anni e credo che se i nostri ragazzi si lasciassero conquistare dalla bellezza dei fiori e dalla meraviglia della natura, riuscirebbero a trovare modi meno conflittuali per interfacciarsi tra loro". Un’avventura che fa bene a tutta la comunità e ai suoi ‘attivisti’. Come Della Rocca, che ricorda quando ricevette la proposta da parte di Maria Luigia Casalengo, presidente dell’Inner Wheel Valsamoggia-Terre d’acqua e Fulvio De Nigris de ’Gli Amici di Luca’. "Il progetto a cui sto lavorando col supporto di Antonella De Francesco – spiega – è un musical che mi è subito parso stimolante e di grande valore, nella proposta, anche se inizialmente abbiamo trovato qualche difficoltà nel trovare gli attori che dovevano essere adolescenti: poi sono arrivati nove ragazzi e ragazze dai 12 ai 16 anni, che hanno la possibilità di lavorare sul concetto di mito, quello di Zefiro e Flora". Flora, ritratta con una ghirlanda di fiori in testa, è la dea della primavera e dei fiori, di cui Zefiro, dio del vento si innamora un giorno di primavera, mentre la fanciulla passeggia per i campi, la rapisce e si unisce con lei in matrimonio. Come dimostrazione d’amore, concede a Flora di regnare sui fiori di giardini e campi.

Benedetta Cucci