Flora spegne 103 candeline: "Un cioccolatino tutti i giorni"

Festa di compleanno che ha coinvolto tutto il centro diurno Pedrini l’altra mattina a Crespellano dove l’ospite fissa Flora Marchi ha ricevuto tanti auguri per i suoi 103 anni di vita. Al suo fianco la figlia Annalisa e i nipoti Marianna e Francesco, tutti residenti a Calcara. Lei, la festeggiata, ha partecipato con emozione e la consueta cordialità alla festa alla quale hanno partecipato gli altri ospiti, gli operatori di Asc Insieme e i volontari Auser del territorio, che tutti i giorni effettuano il trasporto degli ospiti. Non sono mancati i giovani del servizio civile che Flora sfida e spesso batte al gioco delle carte, abilissima per via di una memoria di ferro. Una passione che l’ha accompagnata anche buona parte della vita, tutta trascorsa a Crespellano, dove ha lavorato come commessa insieme al padre nella bottega di calzolaio. Subito dopo avere spento le candeline della torta c’è stato il tempo di ricordare anche l’emozione, a 25 anni, per la prima volta in cui ha votato, episodio che raccontò in una commemorazione pubblica per i 70 anni dal primo voto alle donne. Alla domanda canonica sul ‘segreto’ di tale longevità la festeggiata ha raccomandato ai presenti di mangiare poco e di rinunciare al caffè, preferendo in ogni dopopranzo la dolcezza di un cioccolatino.