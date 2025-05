Florilegio racconta il suo ’Oracolo’

Stasera Florilegio presenta al Locomotiv il nuovo album Oracolo (in apertura i live di Fitza e Mivergogno). Il disco è in uscita nella astessa notte per per Edac Music Group e Cimba Records (con distribuzione Believe Italia) e racchiude un mondo sospeso tra realtà e immaginazione. La felicità è indagata come un’eterna rincorsa su sonorità pop che, partendo dal cantautorato, toccano rock, indie e addirittura dance. L’album ripercorre il percorso interiore dell’artista di stanza a Bologna, la ricerca di un luogo in cui esprimersi liberamente e poter dire finalmente di stare bene.