Flotilla attaccata, studenti Unibo in presidio pro Gaza: “Pronti a bloccare tutto”

Bologna, 10 settembre 2025 - "Vogliamo la rottura delle nostre istituzioni accademiche e del nostro governo con lo Stato genocida israeliano". Lo gridano ancora una volta, al microfono, circondati da cartelli, tende e bandiere palestinesi, gli studenti e le studentesse di Unibo che partecipano al presidio permanente al Rettorato con Cambiare Rotta.

Tende e bandiere palestinesi davanti al Rettorato con ‘Cambiare Rotta’. “Vogliamo portare il nostro supporto alla missione umanitaria civile più grande della storia”

Al civico 33, una conferenza stampa raduna una ventina di giovani sotto lo striscione 'Block the University - All eyes on the Flotilla', dopo i due attacchi in Tunisia alle barche della Global Sumud Flotilla e rispondendo alla 'chiamata' dei colleghi universitari della Sapienza di Roma: "Abbiamo indetto anche qui il presidio permanente studentesco, perché la Flotilla è stata attaccata per ben due volte - inizia Leili, rappresentante degli studenti all'Unibo nel consiglio studenti e membro di Cambiare Rotta -. Noi vogliamo portare il nostro supporto alla missione umanitaria civile più grande della storia", seguendo "l'esempio che ci hanno lanciato i portuali del Calp di Genova e dell'Unione Sindacale di base (Usb) - dice -. Un compagno si imbarcherà sulla Flotilla".

Il messaggio è chiaro: "Se bloccano la Flotilla, noi blocchiamo tutto il Paese, partendo dalle Università - tuona -. Le barche devono arrivare alla costa di Gaza e questo non va impedito". Questo nonostante l'Alma Mater abbia espresso appoggio e solidarietà alla missione umanitaria: "Siamo contenti che a seguito della nostra manifestazione del 4 settembre si sia espressa solidarietà: è una conquista fatta da studenti e lavoratori - dicono -. Ma questo non basta: le complicità continuano a esserci. Gli accordi con Israele passano per i nostri atenei fino al governo".

Quindi "i responsabili sono il governo Meloni e le nostre istituzioni accademiche, complici dello Stato genocida di Israele. Se Israele continua impunita, è per questo. Va interrotta ogni complicità". Gli studenti "sono al fianco dei lavoratori - garantisce Leili -. Loro hanno dichiarato lo stato di agitazione permanente in vista dello sciopero convocato da Usb qualora alla Flotilla venisse impedito di raggiungere Gaza. Anche noi siamo in stato di agitazione permanente. Noi rilanciamo lo sciopero e saremo al loro fianco, facendo lo stesso nelle scuole e università del Paese".

Il presidio in Università "Abbiamo adibito il presidio", con tende e iniziative.Nel pomeriggio un momento di confronto con tutti gli studenti di Unibo: "La nostra è una chiamata aperta ad attivarsi a tutte le realtà studentesche, ai collettivi e ai singoli che vogliono prenderne parte. E che vogliono diventare quell'equipaggio di terra di quello che sta salpando sulla Flotilla".