Flotilla, chi sono i 3 bolognesi fermati da Israele

Bologna, 2 ottobre 2025 – Sara Masi era insieme a Irene Soldati sulla Aurora, una delle prime imbarcazioni della Flotilla a essere intercettate dalla Marina israeliana. Sara Masi ha 39 anni ed è di Casalecchio, Irene Soldati ne ha 40 anni: sono partite entrambe tra gli attivisti della Global Sumud Flotilla e nei vari cambi di equipaggio alla fine si sono ritrovate insieme. E insieme sono stato state prelevate dalla Marina israeliana. Un altro bolognese (anche se è ufficialmente nato a Casablanca) che compare nella lista dei fermati è Yassine Lafram, presidente nazionale dell’Ucoii (l’Unione delle Comunità e Organizzazioni Islamiche in Italia) e guida degli islamici di Bologna.

Irene Soldati

Irene Soldati da qualche mese lavora con Medici senza frontiere e questo l’ha ovviamente avvicinata alle sofferenze del popolo palestinese.

Yassine Lafram

Yassine Lafram era imbarcato sulla Karma, la nave dell’Arci. E’ amico di Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei: entrambi sono convinti sostenitori del dialogo intereligioso.

Sara Masi

A dare notizia che a bordo della Aurora ci fosse anche Sara Masi è stato il sindaco di Casalecchio: “Questa mattina, insieme a sua madre Franca, ho preso parte al presidio promosso dalla Spi-Cgil in piazza della Repubblica: un gesto semplice ma importante per esprimere vicinanza e sostegno – scrive Matteo Ruggeri –. È necessario che il Governo italiano si attivi subito, senza ambiguità, per garantire il rilascio di Sara e degli altri connazionali e per tutelarne la sicurezza. Non si tratta di condividere o meno le scelte politiche della flottiglia: si tratta di difendere i diritti e la libertà dei cittadini italiani di fronte a un’azione di forza compiuto da un altro Stato”. Sull’Aurora, assieme alle due giovani bolognesi, c’erano anche Federica Frasca, Gonzalo Di Pretoro e Marco Orefice.

Cosa succede ora

Di nessuna di loro si ha più traccia, ma la Stato Israeliano ha assicurato che stanno tutti bene. Dopo essere stati fermati, gli attivisti sono stati trasbordati su navi della Marina militare israeliana e poi consegnati alla polizia che li ha portati nel porto israeliano di Ashdod, dove sono stati identificati.

Chi, tra loro, accetterà l’espulsione immediata potrebbe rientrare in Italia in tempi rapidi. Chi rifiuterà il rimpatrio volontario sarà processato da un tribunale speciale: i tempi saranno decisamente più lunghi (e intanto saranno trattenuti in regime di detenzione) ma significherebbe comparire davanti a un giudice a cui spiegare le ragioni del proprio gesto.