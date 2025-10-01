Flotilla, il Comune pronto a scendere in piazza: “Se bloccano la missione, ci saremo”

Bologna, 1 ottobre 2025 – Le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla sono entrate nella “fascia calda”, perché si trovano "vicino alla linea delle 120 miglia nautiche al largo della costa di Gaza". E se la missione dovesse essere fermata con la forza dall’esercito israeliano, “saremo promotori di grandi momenti radicali e pacifisti”.

Queste le parole dell’assessore alla Scuola e alla Pace del Comune di Bologna, Daniele Ara, che raccoglie l’appello lanciato dalla portavoce italiana della Flotilla, Maria Elena Delia. “Accoglieremo questo invito – spiega Ara -. C’è bisogno di radicalità e, al tempo stesso, di non violenza per raccogliere il più ampio affronto possibile”. E quindi, seguendo questa linea, “credo che la Comunità ebraica di Bologna, che è molto importante e con la quale facciamo un lavoro importante sul dialogo religioso, almeno una parola sul governo Netanyahu la possa e la debba dire – continua l’assessore -, perché quello che sta accadendo a Gaza non è veramente accettabile”.

Il massacro in corso in Palestina “ci indigna e non è più accettabile – prosegue Ara –. Da parte di chi lo sta commettendo c’è l’idea che il popolo palestinese valga meno. Questo è un cancro che ogni tanto riaffiora nella nostra società” e cioè “l’idea che alcune persone valgano meno di altre”. In questo scenario di “tempi difficili, a chi avrà la forza di non essere indifferente, la storia darà ragione. Dobbiamo essere orgogliosi della nostra città e delle nostre istituzioni. Stiamo facendo la nostra parte”. In queste “ore cruciali, seguiamo la Flotilla con preoccupazione. Dovrebbero essere gli Stati ad aggirare un blocco che non è più accettabile”.

Le mobilitazioni in città

Mentre il Comune si annuncia “promotore di grandi momenti radicali e pacifisti”, il mondo dei lavoratori e dei collettivi universitari continua a riversarsi per le strade e nelle piazze da molto tempo. Nella serata di ieri, da quella che è stata ribattezzata “piazza Gaza, l’ex piazza Maggiore”, un’assemblea pubblica in vista della manifestazione nazionale a Roma che si terrà questo sabato, il 4 ottobre.

Una piazza gremita di persone, quella di ieri sera, in cui Giovani Palestinesi, al microfono, hanno gridato il loro “no alle strumentalizzazioni politiche” sulla causa palestinese, facendo riferimento all’appello della Cgil con cui convocherà lo sciopero generale: “Bene che vengano in piazza, che finalmente facciano anche loro o perché la piazza gli scappa o perché ci credono veramente, fino a un certo punto”. Ma deve essere chiaro che “i contenuti sono quelli – continua un attivista -. Si deve partire anche nella piazza e nella conformità di quel corteo, da chi in questi anni in piazza c’è sempre stato”. Dunque, “bene che vengano, ma che stiano dove devono stare. Non accetteremo che Cgil si ponga davanti e cerchi di strumentalizzare quella piazza – chiudono -. Se lo farà, sapremo ricordare quello che hanno fatto nei mesi passati. Se devono stare in piazza con noi, la nostra piazza difende il sacrosanto diritto della resistenza palestinese con ogni mezzo”.

L’agitazione permanente prosegue anche all’Università, dove ieri si è istituito un nuovo presidio permanente al Dipartimento di Fisica.