A bordo della Flotilla. “I droni sopra di noi, ma le piazze piene per Gaza ci danno tanta forza”

Bologna, 22 settembre 2025 – “Le notizie che arrivano dall’Italia ci danno coraggio. Questa mobilitazione immensa, con migliaia e migliaia di cittadini che hanno riempito le piazze in tutta Italia, ci spinge ancora di più ad andare avanti. Sono loro, queste persone scese in strada per Gaza, a darci forza. E abbiamo accolto con gioia anche il gesto del Comune di Bologna, che ha esposto la bandiera palestinese. Abbiamo bisogno della vicinanza e del sostegno di quanti scelgono di non tacere di fronte al genocidio che si compie ogni giorno in diretta tv sotto gli occhi di tutti”.

Yassine Lafram, presidente Ucoii, a bordo di un’imbarcazione della Global Sumud Flotilla

La voce di Yassine Lafram va e viene. Il presidente dell’Ucoii (Unione comunità islamiche Italia) si trova infatti nelle acque sotto la Grecia, a bordo di una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, diretta verso la martoriata terra di Gaza per portare aiuti alla popolazione. La barca su cui viaggia, partita dalla Sicilia, è al quarto giorno di navigazione. L’arrivo è previsto tra cinque giorni.

Lafram, com’è la situazione?

“Proprio ora, mentre stiamo parlando (nel corso dell’intervista telefonica ieri, ndr), un drone sta sorvolando la nostra imbarcazione. E altri droni ci hanno ’fatto visita’ il giorno prima”.

Avete paura?

“Siamo preoccupati, non possiamo negarlo né nasconderlo. Quando dei droni ti passano sopra la testa, non si può sapere cosa accadrà. In Tunisia due navi della Flotilla, prima di partire, hanno subito un attacco con bombe incendiarie. Un atto intimidatorio. Ma noi procediamo compatti, andiamo avanti”.

A bordo siete in otto, persone di età e caratteri molto diversi. Che ora devono convivere in uno spazio scomodo e limitato, in condizioni spesso difficili.

“Parliamo molto, qui, stanno nascendo rapporti profondi. Stiamo condividendo un’esperienza forte, coinvolgente, siamo tutti fuori dalla nostra comfort zone, ma stiamo trovando un equilibrio. Organizziamo i turni per preparare da mangiare, di solito piatti molto semplici, e per le pulizie. Bisogna prendersi cura della barca, far fronte agli imprevisti. Quando il mare è calmo va tutto bene, ma per un paio di giorni è stato mosso con onde alte due metri. Per dormire, invece, ci si arrangia, con i sacchi a pelo. Viaggiamo su una barca a vela per sei persone e noi siamo in otto”.

Ne vale la pena?

“Quello che stiamo passando noi qui - paura, incertezza, difficoltà di ogni tipo - non è nulla in confronto alle atrocità e alle brutalità che ci restituiscono le immagini e i video con i massacri quotidiani dei palestinesi e degli abitanti della Cisgiordania. Una mattanza”.

Quali le ultime informazioni?

“Israele ha ordinato l’evacuazione, così le persone stanno caricando le auto, che vengono riempite al massimo di quel poco che resta della loro vita. Macerie. Ma, poi, quelle macchine vengono bombardate mentre stanno uscendo da Gaza. I video che arrivano mostrano bambini bruciati vivi. Un genocidio in diretta tv e in diretta social. Noi abbiamo deciso di non restare spettatori”.

Cosa farete una volta arrivati?

“L’intenzione è di trasportare gli aiuti sui gommoni, scaricarli, lasciarli a terra e ripartire. Non sarà facile dato che è complicato anche attraccare, il porto di Gaza è stato distrutto dall’esercito israeliano”.

Cosa portate al popolo palestinese?

“Pasta, riso, olio, zucchero, biscotti per i bambini, latte in polvere, scatolame vario con legumi. E poi, per i più piccoli, giochi. Più che altro peluche, pupazzetti. In dono ai bimbi di Gaza la cui infanzia è stata negata”.

E cosa chiedete?

“Di concedere la protezione diplomatica a tutti coloro che sono a bordo della Flotilla, un atto doveroso, siamo dei civili; di aprire un corridoio umanitario incondizionato; di riconoscere lo Stato di Palestina; di sospendere tutti gli accordi con Israele. Altrimenti, cosa leggeranno i nostri figli nei libri di storia? L’Italia deve avere il coraggio di dire: cessate il fuoco immediato”.