Flotilla, a Bologna la mobilitazione delle scuole: strade bloccate e traffico in tilt. Diretta

Bologna, 2 ottobre 2025 – Scuole in mobilitazione per la Flottilla. Dopo i cortei di ieri sera, che hanno visto la partecipazione di alcune migliaia di persone, già da questa mattina presto sono ripartite le agitazioni, in particolare negli istituti scolastici.
Al Minghetti i ragazzi hanno bloccato la strada in via Parigi con un cassonetto e impedito l’accesso all’istituto, con un presidio iniziato già alle 6,30.
Analoga situazione al Copernico, al Laura Bassi di via Broccaindosso, al Fermi, al Sabin e al Righi, con gli studenti pronti a muoversi in manifestazione al grido di “Blocchiamo tutto”.
Tornano anche i presidi davanti alla sede universitarie: gli studenti di Cambiare rotta si sono schierati ad esempio davanti alle aule di Scienze della Comunicazione di via Azzo Gardino (con di fronte altri universitari che aspettano finisca il presidio per entrare) gridando "Free Palestine" e "Blocchiamo tutto".
Traffico in tilt di fronte al Liceo Sabin, in via Matteotti, con gli alunni assiepati di fronte alla scuola e nella strada, con bus fermi e circolazione ferma sul ponte della ferrovia.
Al Liceo Copernico di via Garavaglia, l'ingresso è stato sbarrato con i cassonetti e gli studenti stanno protestando con striscioni e bandiere.
Gli studenti del Minghetti sono partiti in corteo in centro
E intanto hanno bloccato le strade: via Nazario Sauro è impercorribile, problemi anche in via Mazzini. L'ipotesi è che gli studenti possano confluire in zona universitaria, da cui poi partirà un corteo.