Flotilla butta l’àncora in via Milano: disegni sulla nave - scivolo per rendere omaggio alla missione a Gaza

Bologna, 7 ottobre 2025 – Un pezzo della Global Sumud Flotilla ha gettato l’ancora al parchetto di via Milano dove giocano i bambini delle scuole Costa, quartiere Savena. L’iniziativa è dei genitori dell’Istituto comprensivo 22 ed è nata dal fatto che proprio tra loro c’è un bolognese ce era a bordo delle imbarcazioni dirette a Gaza. Da qui l’idea di ricoprire lo scivolo a forma di veliero che capeggia al centro del parchetto che non a caso è da tutti ribattezzato ‘della nave’, di disegni e barchette di carta a sostegno della missione umanitaria.

"Un gesto piccolo per mantenere alta l'attenzione sulla situazione palestinese - ha spiegato il comitato genitori - e più in generale per dire che i bambini vogliono avere scuole, tranquillità e futuro, in tutti i luoghi del mondo funestati da guerre".

All'iniziativa hanno aderito anche gli insegnanti. "Una galleria temporanea e in trasformazione – spiega ancora il comitato genitori - nella speranza che altre bambine e altri bambini, altri insegnanti e genitori possano portare i loro disegni al parco, per un abbraccio simbolico: dal parco della nave alle navi della Flotilla".

"Un modo per dare il nostro sostegno a tutte le persone che si battono in prima linea per costruire pace, fratellanza e unione dei popoli – ha spiegato ancora il comitato genitori dell'IC 22 di Bologna –: la nostra scuola, nel suo piccolo, può essere considerata un esempio di unione dei popoli. Diversi cittadini bolognesi sulle barche della Flotilla, tra cui un genitore della scuola, sono stati portati in carcere in Israele, in maniera illegale".

I genitori dell'IC 22 esprimono quindi "forte preoccupazione per quanto sta accadendo alle persone partite in mare verso la Palestina con l'obiettivo di denunciare un tragico momento storico e di portare aiuto e sollievo a tutti i bambini di Gaza, a cui è stato negato il diritto ad avere una scuola in cui crescere, studiare e sperare nel proprio futuro".