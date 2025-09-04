Flotilla per Gaza, 4.000 in presidio a Bologna. L’assessore Ara contestato lascia la piazza

Bologna, 4 settembre 2025 – Sarebbe dovuta essere solo ed esclusivamente una manifestazione pacifica. Per sostenere e abbracciare la Global Sumud Flotilla, raggiungendola al di là del mare e sposando la sua causa. Un presidio per protestare contro il genocidio in corso sulla Striscia di Gaza, ’lottando’ per il popolo palestinese.

E invece, davanti del sacrario dei caduti della Seconda Guerra Mondiale, la tensione tra un attivista e l’assessore alla Pace, Daniele Ara, con la schiena dritta e la fascia tricolore d’ordinanza al collo, ruba la scena ai quattromila arrivati in piazza del Nettuno, con numerosissime bandiere della Palestina e diverse kefiah indosso, e mette in ombra il motivo della mobilitazione.

Momenti di tensione tra un attivista e l’assessore alla Pace Daniele Ara

Un militante dei Giovani palestinesi, infatti, ha provato a strappare la fascia all’ex presidente del Quartiere Navile, presente al sit-in in rappresentanza del Comune. Il giovane lo ha aggredito verbalmente: “Se vuoi stare qui – scandisce faccia a faccia –, ti devi togliere la fascia”, perché “il Comune ha esposto la bandiera di Israele e hai detto che il 7 ottobre è stato un pogrom”. Dalla parte di Ara, il consigliere comunale Pd Claudio Mazzanti, che ha attaccato l’attivista apostrofandolo come “fascista”.

Lo scontro è stato interrotto dall’alternarsi di altri interventi al microfono. Ma è bastato poco per riaccendere la scintilla: l’attivista, insieme con altri, ha coperto l’area degli interventi con uno striscione per ’Libertà per Anan Yaeesh’. “Ara o va via o si toglie la fascia”, insiste uno dei volti di Giovani Palestinesi, mentre in piazza parte il coro “Fuori i sionisti dai cortei”. La richiesta non ha intimorito l’assessore, in piazza anche con la famiglia. Tensione allentata, poco dopo, ma ripristinata nel giro di poco tempo: uno dei rappresentanti di Giovani Palestinesi ha fatto riferimento a quanto accaduto poco prima: “Il Comune è ipocrita – grida –. Ara aveva detto che il 7 ottobre è stato un pogrom. Noi eravamo già in piazza quando voi avete esposto la bandiera”. Parole che fanno alzare al cielo i colori della Palestina incorniciati da molti applausi.

Ara è a quel punto andato via. A suon di “Palestina libera”, i manifestanti si sono divisi in due cortei: alcuni sono andati verso piazza San Francesco, mentre in duemila circa hanno imboccato via Marconi. Gli attivisti di Plat hanno raggiunto il sit-in in piazza partendo dallo stabile occupato di via Carracci.