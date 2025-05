’Flowering Season’ da BoA, tre artiste per il cambiamento

C’è un tempo nell’arte in cui le forme si distendono, la materia si alleggerisce e il pensiero prende corpo. È un tempo che assomiglia alla primavera, al gesto lento del fiore che si apre. ’Flowering Season’ (la mostra aperta fino al 14 giugno da BoA Spazio Arte in via Barberia 24a)- cattura questo momento attraverso le opere di tre artiste: Federica Gonnelli, Louises Will e Sofia Neri. La fioritura qui è un atto esistenziale in cui la voce femminile prende forma e spazio. È maturità artistica, oltre che un processo di radicamento e resistenza.

Federica Gonnelli, artista toscana classe ’81, esplora questo fenomeno per mezzo di materiali eterei come organza e fotografia a doppia esposizione, per assemblare opere che emergono da una soglia sottile tra visibile e invisibile. Le sue immagini parlano di trasformazione e memoria, come nel poetico Tentativi, da parte della natura, di riprendersi quanto un giorno era suo. Invece, Louises Will, alter ego di Chiara Pellegrini, lavora sul rapporto tra natura e interiorità. Nella serie Rifiuti termali (foto verticale), la fioritura appare come un costante dialogo tra ciò che cresce e ciò che decade, tra il gesto creativo ed il normale ciclo dell’appassimento.

Infine, le fotografie di Sofia Neri brillano di una luce intensa. Nata a Varese nel 1990 e residente a Lugano, Neri attraversa la sua pratica con uno sguardo che unisce sensibilità filosofica, disciplina musicale e attenzione ai gesti sinuosi della danza. Le sue immagini, come Scrigno di luce (foto) o Vegetal logos, rivelano una scrittura luminosa dell’interiorità in cui la fioritura è restituita come incontro tra corpo e anima. Pertanto, tutte le opere in mostra ci ricordano sia che ogni gesto creativo è un seme piantato nel tempo, sia che l’arte, quando trova il suo ritmo, non ha bisogno di spiegarsi: basta che accada.

Manuela Valentini