Bologna, 27 giugno 2020 - Arriveranno oggi altri esiti dei test a tappeto che sono in corso da giorni nella sede del corriere Bartolini (oggi Brt) nella zona industriale delle Roveri, alle porte di Bologna. I positivi, ieri, erano già 95 anche se solo due persone risultano avere sintomi che hanno richiesto un ricovero in ospedale. Ma il contagio non è limitato solo alla sede dell'azienda: prima che venisse circoscritto è già riuscito ad espandersi. Almeno due ospiti del centro di accoglienza di via Mattei sono positivi: lavoravano nel magazzino in via Cerodolo.

Naturalmente, i test (foto) si sono allargati anche agli operatori e agli ospiti della struttura. Molti delle persone che sono nell'ex hub di via Mattei lavorano saltuariamente nella logistica, spesso per le cooperartive cui vengono affidati gli appalti dalle aziende. E così è accaduto per i due immigrati risultati contagiati dal covid-19, che sono entrambi stati trasferiti in uno degli hotel per le quarantene allestiti in regione.

C'è poi un altro contagio, un dipendente della FedEx. Il caso della Bartolini "è molto circoscritto" e "non c'e' un problema generale sul settore della logistica", continua a ripetere il sindaco Virginio Merola che però è in stretto contatto con la Ausl: l'ipotesi della chiusura del punto Brt Roveri è molto più che uno scenario possibile, anche se l'azienda sta provando a resistere. "Se avremo la prova che i casi si sono estesi dal magazzino agli altri uffici dell'azienda interverremo", promette Paolo Pandolfi, direttore della Sanità pubblica bolognese.

"Il centro migranti di via Mattei rischia di diventare un nuovo focolaio di contagio. Tutti gli ospiti devono essere messi in quarantena obbligatoria e poi la struttura va dismessa, come diciamo da sempre", invoca la senatrice della Lega Lucia Borgonzoni, ex cadidata a presidente della Regione. "Non possiamo permetterci che si allarghino le aree di contagio - afferma la leghista - leggiamo che vogliono chiudere la Bartolini, come richiesto da parte del mondo sindacale e non solo. Non si sottovaluti la situazione all'hub di via Mattei". Borgonzoni aggiunge: "La Regione si vanta di aver scoperto il focolaio, ora si adoperi anche per spegnerlo al meglio e non perda tempo. Parta la quarantena nel centro accoglienza, subito".